星宇航空去年EPS虧損3.47元、每股淨值估只剩3.26元

星宇航空（2646）今(27)日公布去(2022)年全年稅後虧損52.7億元，每股稅後虧損3.47元，董事會也通過不配發股利，根據星宇航空公布的期末歸屬於母公司業主權益為59.05億元，換算下來，每股淨值只剩3.26元。

星宇的股東會日期訂於6月30日，從開業至2022年第3季為止，累計虧損高達111億元，加上去年第4季再虧10.42億元，累虧已達到121.42億元，已經超過資本額181億元的一半。股東會會報告累計虧損達實收資本額二分之一及案健全營運計劃執行情形。

星宇航空昨(27)日董事會後公布2022年財報，總營收為33.62億元，較2021年增幅322%；全年營運受疫情影響拖累，政府邊境管制遲至2022年10月13日開放，第4季稅後虧損10.42億元，相較前3季虧損已縮小，全年稅後淨損52.71億元，每股稅後虧損3.47元。

星宇航空分析，開航以來不畏疫情干擾，於2022年利用整備期擴增基礎建設，按進度完成航機修護中心及保稅大樓施工，同時依規劃於2022年開闢日本福岡、札幌及沖繩三條新航線，復飛越南峴港航線。另於同年10月完成首架A350-900廣體客機交機，並投入高額訓練與驗證成本，為疫後市場預做準備。

展望2023年，星宇航空進一步表示，將繼續布局與規劃航網，在現有航線加密航班，新增新航點，也將於2023年4月26日開闢首條越洋航線—美國洛杉磯航線，未來會持續布局美洲航點，深耕商務轉機市場。星宇航空於國門開放、市場回溫之際，與玉山銀行合作推出航空聯名卡，吸引更多民眾加入星宇航空COSMILE會員計劃，不僅提供多樣化的福利及回饋，更吸引消費者體驗星宇航空細膩的五感服務。