台灣三得利4月1日起調整部分產品價格 最高漲幅逾四成
萬物皆漲，台灣五大酒商集團-台灣三得利日前發信給菸酒專合作夥伴，提到有鑒於全球通貨膨漲以及運輸成本增加，今年4月1日起，將調整部分產品售價，最高漲幅高達44.4%，台灣三得利則低調證實此事。
酒品調價最高幅度為波摩25年700ml，原建議售價為18,000元，新價格為26,000元，漲幅高達44.4%；波摩18年700ml原建議售價為3,200元，新價格為4,500元。
波摩15年700ml，原建議售價為2,000元，新價格為2,600元；波摩12年700ml，原建議售價為1,250元，新價格為1,650元；三得利威士忌角瓶700ml原建議售價為480元，新價格為500元。
另外，詢問生產銷售威士忌的金車噶瑪蘭是否也有漲價計畫，金車表示，目前無漲價打算。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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