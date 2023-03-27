定穎：HDI產能滿載 泰國生產建設加速規畫

PCB廠商定穎投控（3715）今（27）日受邀召開法說會釋出展望提到，目前HDI產能滿載，將以去瓶頸方式增加黃石廠HDI產能，另外泰國生產建設加速規畫中。

定穎說，去年車用占比超過六成，約兩成為電動車用板，去年第4季顯示面板急單挹注貢獻上升，八層板與HDI營收占比約持平，去年全年汽車板營收占比63%較前一年52%增加。

定穎去年受市場需求與中國大陸封控等因素影響，去年全年每股稅後純益為1.97元，去年第4季營業費用增加包含昆山廠員工資遣費，去年第4季資本支出10.73億元主要是黃石二廠投資。

另外定穎也引用知名研究機構Prismark預測，2023年PCB產值預測將衰退4%，並預計2024年回升至4.6%。