全球「關燈一小時」 信義房屋倡議減碳不缺席

全球環保盛事「Earth Hour 60+ 關燈一小時」每年吸引眾多企業主動響應，信義房屋於3月25日晚間8時30分至9時30分關掉信義總部大樓的外牆裝飾燈光、招牌燈及非主要照明一小時，總部大樓前的幾米月亮公車也將於同一時間提早關閉，近500家分店則自主響應，以具體行動號召民眾一起減碳愛地球。

「關燈一小時」是由世界自然基金會 ( WWF ) 2007年於澳洲雪梨發起，為全球知名的環境保護運動，倡議於每年3月份的最後一個星期六，在當地時間晚上8點半關上不必要的電燈1小時，藉此呼籲在氣候變遷下，每個人無論年齡、階級都有改變世界的能力與責任。全球已有 192 個國家與區域、超過 18,000 多個世界地標一起「關燈」。

致力於永續好生活的信義房屋也不缺席，信義房屋表示，每年 Earth Hour 關燈一小時活動吸引許多企業主動加入響應，今年也一起發揮影響力，號召更多民眾響應隨手關燈。

信義房屋的減碳行動早已行之有年，除了宣示2030年達成信義房屋淨零排放、2050年全集團淨零排放的永續目標，一路以來系統性盤點、推動與前進，包括制定了全球第一本不動產經營碳足跡產品類別規則，更是全球第一家宣告碳中和的房仲業，也持續擴大永續影響力，與供應商合辦永續環境教育活動與社區居民合作環境復育活動等。

不僅在國內減碳從自身做起，信義房屋更在馬來西亞買下環灘島，要打造為零碳之島，島上的所有開發自興建、營運、拆除全都符合零碳排，目前還在土壤改良、水文調查階段，但未來可望將高效減排方案帶回台灣的開發建案上，並分享相關成果，藉由服務擴散淨零概念，未來旅客到零碳島旅遊，感受永續的創新體驗。