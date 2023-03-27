快訊

產地調蛋喊出驚天價2400元 中盤缺蛋撐不住「已現倒閉潮」

遺產過了十幾年都繼承不了！因大伯嫌不夠 律師提「3種解決方式」

配戴「非原廠錶帶」有危險？蘋果新專利展示對Apple Watch管得更嚴了

各縣市吸人大作戰！苗栗成黑馬 專家點三大關鍵

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影

台灣自2020年開始連續3年人口負成長，據內政部人口遷入、遷出統計資料，各縣市人口流失問題嚴重，不過仍有遷入人口多於遷出人口的縣市，六都中，桃園市及台中市都正成長，六都以外縣市遷入人口正成長的前三名分別為新竹縣、澎湖縣及苗栗縣，其中苗栗縣雖然正成長人數不多，但長年陷於人口老化問題，遷入人口正向發展成為意外亮點。

大家房屋企劃研究室總監郎美囡分析，能吸引人口移入，不僅需要縣市福利政策加持，更需要產業進駐增加就業機會，以及可負擔的房價，因此，近幾年企業大廠設點重鎮及周邊區域儼然是人口強力磁鐵。

綜觀六都及六都外人口淨遷入前三名縣市，桃園市及台中市一直都是六都中人口成長的績優生，六都外的第一名是受惠竹科效益的新竹縣，不僅人增，建物量也增加不少，第二名澎湖縣雖為外島，卻能吸引人口移入，郎美囡表示，澎湖縣社會福利多，生育津貼高、長者福利多，還有交通補助，近幾年國內觀光盛行，創造商機及就業機會。

至於第三名苗栗縣雖然淨遷入人口數不到千人，但如同新竹縣受惠科技業發展，可謂科技業聚落的後起之秀，住商不動產頭份文化加盟店店東林幗珍指出，苗栗縣人口淨移入增加有三大重要關鍵。

第一，科技業帶動：竹南園區形成科技業新興聚落，台積電及各大企業進駐設廠，銅鑼科學園區也有京元電子等大廠進駐，促進科技業就業人口移入，此外，國家衛生研究院竹南院區、中國醫藥大學與苗栗為恭醫院策略聯盟，亦可提升苗栗縣的居住需求，且不動產自用優惠稅率需設戶籍，故買房後遷入戶籍意願提高，促成人口遷入正成長。

第二，房價相對親民：鑒於新竹縣市房價漲勢凶，竹科買盤外溢至竹南、頭份，相較於新竹縣市大樓新案單價直逼8字頭，苗栗目前大樓新案最高3字頭，中古大樓還在2字頭，房價親民，值得一提的是來自南北的買方各有購屋偏好，北部買方屬意3房帶車位、總價約1,500~1,900萬元的大樓，來自南部的買方則偏好透天，總價約在1,000~2,000萬元，尤其竹南大埔一帶、靠近台積電的透天物件頗為熱門。

第三，聯外交通便利：苗栗後龍有高鐵苗栗站，可快速通往台北市及台中市，疫情後吸引來自北部、中部的退休族群尋找休閒類不動產，此外，五楊高架延伸到頭份，再添苗栗交通利多。

郎美囡表示，前幾年房市推案量大，去年全台建物宅數增加3.0%，但各縣市人口出入情況卻各有增減，如高雄市因半導體廊帶發展話題，創造高推案量，但去年人口淨遷出7千多人，反觀桃園市多年來長房也長人，由於桃園近雙北，但房價相對低，機捷通車後沿線發展拉入北北桃買盤，且桃園市福利佳，故遷入戶籍意願高。

資料來源／住商機構
資料來源／住商機構

延伸閱讀

各縣市吸人大作戰、苗栗爆黑馬 專家揭3關鍵

楠梓、仁武、橋頭人口逆勢成長 購屋熱區在這裡

太太回復國民黨籍 鍾東錦：現在我是國民黨的親友

德州貨櫃2屍來自宏都拉斯 將追查人口走私

相關新聞

Agoda公布2023永續旅遊調查 日本、新加坡、南韓名列前茅

全球數位旅遊平台Agoda今公布2023年永續旅遊調查，收集全球包含台灣、日本、南韓、泰國等11個國家和地區，總數超過1...

TOYOTA X Hit FM攜手舉辦 2023 hito流行音樂獎頒獎典禮

TOYOTA第五年與Hit FM聯播網攜手合作，期望透過hito流行音樂獎，鼓勵更多的年輕人勇於參與音樂創作和演出，讓音...

全新純電車RZ 450e體驗駕馭魅力 4月1日開跑

眾所矚目的RZ 450e預計於今年第2季上市，為Lexus首台以e-TNGA純電平台打造之全新電動車，外觀、內裝、科技配...

麗寶三重推只租不賣精品宅 月租2.5萬元起

麗寶集團進軍住宅租賃市場，由旗下麗盛建設將位在三重的地上權70年住宅大樓「青漾寓所」，打造為「類飯店商務旅館」時尚精品宅...

全球「關燈一小時」 信義房屋倡議減碳不缺席

全球環保盛事「Earth Hour 60+ 關燈一小時」每年吸引眾多企業主動響應，信義房屋於3月25日晚間8時30分至9...

今年首季土地交易比腰斬還慘！僅145億元、創近7年新低

升息、打房、經濟前景不明朗，房市吹寒風，建商與投資型買方大縮手，導致今年第1季土地、商用不動產交易量雙腰斬以上。商仲高力...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦