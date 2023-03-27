各縣市吸人大作戰！苗栗成黑馬 專家點三大關鍵

台灣自2020年開始連續3年人口負成長，據內政部人口遷入、遷出統計資料，各縣市人口流失問題嚴重，不過仍有遷入人口多於遷出人口的縣市，六都中，桃園市及台中市都正成長，六都以外縣市遷入人口正成長的前三名分別為新竹縣、澎湖縣及苗栗縣，其中苗栗縣雖然正成長人數不多，但長年陷於人口老化問題，遷入人口正向發展成為意外亮點。

大家房屋企劃研究室總監郎美囡分析，能吸引人口移入，不僅需要縣市福利政策加持，更需要產業進駐增加就業機會，以及可負擔的房價，因此，近幾年企業大廠設點重鎮及周邊區域儼然是人口強力磁鐵。

綜觀六都及六都外人口淨遷入前三名縣市，桃園市及台中市一直都是六都中人口成長的績優生，六都外的第一名是受惠竹科效益的新竹縣，不僅人增，建物量也增加不少，第二名澎湖縣雖為外島，卻能吸引人口移入，郎美囡表示，澎湖縣社會福利多，生育津貼高、長者福利多，還有交通補助，近幾年國內觀光盛行，創造商機及就業機會。

至於第三名苗栗縣雖然淨遷入人口數不到千人，但如同新竹縣受惠科技業發展，可謂科技業聚落的後起之秀，住商不動產頭份文化加盟店店東林幗珍指出，苗栗縣人口淨移入增加有三大重要關鍵。

第一，科技業帶動：竹南園區形成科技業新興聚落，台積電及各大企業進駐設廠，銅鑼科學園區也有京元電子等大廠進駐，促進科技業就業人口移入，此外，國家衛生研究院竹南院區、中國醫藥大學與苗栗為恭醫院策略聯盟，亦可提升苗栗縣的居住需求，且不動產自用優惠稅率需設戶籍，故買房後遷入戶籍意願提高，促成人口遷入正成長。

第二，房價相對親民：鑒於新竹縣市房價漲勢凶，竹科買盤外溢至竹南、頭份，相較於新竹縣市大樓新案單價直逼8字頭，苗栗目前大樓新案最高3字頭，中古大樓還在2字頭，房價親民，值得一提的是來自南北的買方各有購屋偏好，北部買方屬意3房帶車位、總價約1,500~1,900萬元的大樓，來自南部的買方則偏好透天，總價約在1,000~2,000萬元，尤其竹南大埔一帶、靠近台積電的透天物件頗為熱門。

第三，聯外交通便利：苗栗後龍有高鐵苗栗站，可快速通往台北市及台中市，疫情後吸引來自北部、中部的退休族群尋找休閒類不動產，此外，五楊高架延伸到頭份，再添苗栗交通利多。

郎美囡表示，前幾年房市推案量大，去年全台建物宅數增加3.0%，但各縣市人口出入情況卻各有增減，如高雄市因半導體廊帶發展話題，創造高推案量，但去年人口淨遷出7千多人，反觀桃園市多年來長房也長人，由於桃園近雙北，但房價相對低，機捷通車後沿線發展拉入北北桃買盤，且桃園市福利佳，故遷入戶籍意願高。