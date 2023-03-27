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建商大縮手 首季買地僅70億、年減8成

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
示意圖。記者游智文／攝影
示意圖。記者游智文／攝影

經濟前景不明朗、利率升升不息、加上打炒房導致建商與投資型買方縮手，高力國際調查，2023年第一季商用不動產交易僅150億元、年減幅逾63%；土地買氣更差，僅145億元、年減幅逾73%。

依據高力國際今發布「2023年第一季商用不動產及土地投資調查」，房地產市場吹寒風，土地買氣則比商用不動產還要差，本季145億元，為高力國際自有統計以來的同期第四低。

高力國際副董事總經理黃正忠指出，在信用管制及升息持續的雙重壓力下，大幅拉高建商資金成本，再加上民眾購屋觀望，建商購地明顯轉趨保守，去年首季出手近356億元獵地，今年第一季則萎縮至僅有70億元、年減近8成。

台灣六都中以台中市衰退幅度最大，首季僅3.9億元，對比去年同期57.8億元、年減幅逾93%。

商用不動產方面，高力國際研究部董事梁儀盈表示，今年首季市場觀望氣氛濃厚，買方多保守以對，商用不動產交易額僅150億元，相較去年同期大減259億元，更是近3年同期最低。

高力國際董事總經理劉學龍表示，全球經濟放緩使得企業普遍對景氣展望審慎，民間投資擴張將趨緩；而今年在高利率的大環境下，尤其壽險業要求最低收益率已來到2.845%，不動產投資難度將加深，但若有高報酬優質標的，投資人仍會出手布局。

他建議賣方應趁此時重新調整資產組合，且勿過度期待後市，而自用型廠商，例如5G、雲端運算、 AI、電動車、綠能、生醫等下波產業亮點業者，以及高資產族群也可趁此時把握時機出價，儲備資產。

若以產品類型來看，高收益率勢必會成為投資人的第一考量；而今年民間消費力道反彈顯大，也應把握零售及飯店布局商機。

建商

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