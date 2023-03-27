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星宇航空攜手雄獅旅遊推獨家限定「關島包機」

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
特別推薦隱藏版行程：前往「比基尼島」觀賞海豚、體驗水上摩托車、香蕉船等水上活動。星宇航空
特別推薦隱藏版行程：前往「比基尼島」觀賞海豚、體驗水上摩托車、香蕉船等水上活動。星宇航空

看好疫後旅遊商機，星宇航空與雄獅旅遊自4月1日起聯手推出獨家限定「關島包機」自由行程，共同打造多面向的主題產品，五天四夜每人最低29,900元起，不論是小資閨蜜出遊、新婚蜜月或是闔家旅遊，要帶旅客在清明與端午連假展開一場海島療癒之旅。

星宇航空以全新A321neo機型執飛，配置兩艙等共188席座位，商務艙8席、經濟艙180席，每席座位皆有個人專屬機上娛樂系統，從台北出發之航班，商務艙餐點由台灣米其林一星餐廳Longtail操刀，經濟艙提供台灣高端燒肉品牌「胡同燒肉」，早去晚回的行程，只要短短3.5小時的飛行時間，就能直奔離台灣最近的美國領土「關島」，讓星宇航空以精品級的優質服務，開啟你的海島天堂之旅。

本次關島包機共推出六種旅遊產品供旅客選擇，無論是想要在海灘戲水、免稅血拼，或是在國際級高爾夫球場盡情揮桿，皆可滿足不同族群旅客的需求。旅客除了可以踩點戀人岬、西班牙花園廣場及自由女神像等熱門景點外，特別推薦隱藏版行程：前往「比基尼島」觀賞海豚、體驗水上摩托車、香蕉船等水上活動，並在關島最美打卡聖地-首座海上鞦韆，用美照留下最棒的旅遊回憶。

另外，考量關島也是蜜月旅行勝地，凡新婚夫妻報名，憑三年內結婚證書加碼享房型升等、五星飯店內SPA及贈送新婚神秘好禮，5天4夜自由行最低價每人3萬有找，旅客持玉山星宇聯名卡還可另享94折優惠，並享10元累1哩之卡片回饋。

星宇航空與雄獅旅遊自4月1日起聯手推出獨家限定「關島包機」自由行程。星宇提供
星宇航空與雄獅旅遊自4月1日起聯手推出獨家限定「關島包機」自由行程。星宇提供
凡新婚夫妻報名，憑三年內結婚證書加碼享房型升等、五星飯店內SPA及贈送新婚神秘好禮。星宇航空
凡新婚夫妻報名，憑三年內結婚證書加碼享房型升等、五星飯店內SPA及贈送新婚神秘好禮。星宇航空

關島 星宇航空

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