星宇航空攜手雄獅旅遊推獨家限定「關島包機」

看好疫後旅遊商機，星宇航空與雄獅旅遊自4月1日起聯手推出獨家限定「關島包機」自由行程，共同打造多面向的主題產品，五天四夜每人最低29,900元起，不論是小資閨蜜出遊、新婚蜜月或是闔家旅遊，要帶旅客在清明與端午連假展開一場海島療癒之旅。

星宇航空以全新A321neo機型執飛，配置兩艙等共188席座位，商務艙8席、經濟艙180席，每席座位皆有個人專屬機上娛樂系統，從台北出發之航班，商務艙餐點由台灣米其林一星餐廳Longtail操刀，經濟艙提供台灣高端燒肉品牌「胡同燒肉」，早去晚回的行程，只要短短3.5小時的飛行時間，就能直奔離台灣最近的美國領土「關島」，讓星宇航空以精品級的優質服務，開啟你的海島天堂之旅。

本次關島包機共推出六種旅遊產品供旅客選擇，無論是想要在海灘戲水、免稅血拼，或是在國際級高爾夫球場盡情揮桿，皆可滿足不同族群旅客的需求。旅客除了可以踩點戀人岬、西班牙花園廣場及自由女神像等熱門景點外，特別推薦隱藏版行程：前往「比基尼島」觀賞海豚、體驗水上摩托車、香蕉船等水上活動，並在關島最美打卡聖地-首座海上鞦韆，用美照留下最棒的旅遊回憶。