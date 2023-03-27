樂桃航空AFTEE先享後付上線慶 樂享萬點回饋

全台網路電商平台滲透率最高的先買後付(Buy Now Pay Later；簡稱BNPL)領導品牌「AFTEE先享後付」，宣布與日本「樂桃航空」在台合作，正式導入「先買後付」服務。

隨著各國邊境逐漸開放、出國熱度高漲，交通部觀光局統計今年1月日本不僅成為最多國人旅遊首選，樂桃航空載客率更在日本邊境開放後至今持續節節攀升。AFTEE先享後付致力於多元支付場景深化，也領先BNPL業界、首度將BNPL支付拓及航空業，期待透過全新支付選項的導入，與樂桃航空共同活絡台日旅遊市場，為旅客帶來更彈性、便利的支付服務。

歡慶雙方展開合作，攜手推出「樂桃航空｜AFTEE先享後付上線慶！樂享萬點回饋」活動，指定期間內凡購買樂桃航空機票並選用「AFTEE先享後付」進行支付，即有機會抽中等同台幣萬元現金的10,000點Peach點數，或價值超過10,000日圓的獨家樂桃航空商品禮盒。

據台灣日本關係協會統計，今年1月赴日人數相較去年同期激增520倍，與疫情爆發前時期相比，已迅速恢復到去年同期的67％。觀察到國人赴日需求持續上漲，「AFTEE先享後付」恩沛科技總經理角元友樹表示：「據旅行社調查，日本為疫後台灣旅客首選旅遊國家，而樂桃航空為日本第一家低成本航空公司，同時也是台灣飛日本擁最多航線的日系低成本航空公司，此次透過與重量級夥伴樂桃航空的結盟，不僅是台灣與日本BNPL業界首度結盟航空業的典範，AFTEE先享後付簡便的結帳流程，亦相當適合消費者在重視效率的購票環節中輕鬆完成結帳。