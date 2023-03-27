7-ELEVEN門市首度限量販售「清明祭祀鮮花花束」

4月即將迎來今年放假天數第2長的5天清明連假，因應民眾祭祖採買需求，7-ELEVEN首度於門市限量販售「清明祭祀鮮花花束」，並規劃「春賞祭祖」預購專區讓民眾祭祀免奔波；同時瞄準兒童節春遊商機，祭出限時「春遊開心價」活動，消費滿額即贈OPEN POINT點數。

春遊祭祖因應清明節祭拜祖先的習俗，7-ELEVEN預購即日起至4月5日止，規劃「春賞祭祖」專區，包括清明祭祖常見的「大嬸婆三牲組」、「祭祀水果組」、「關北古早味草仔粿」等供品外，另在指定門市首度限量販售「清明祭祀鮮花花束」，讓民眾清明祭祀採買免奔波。

連假除了祭祖行程外，不少民眾也安排春遊野餐活動，7-ELEVEN自3月30日起至4月5日，限時7天推出「春遊開心價」活動，全店CITY系列指定飲品、飲料、冰品、啤酒、零食、糖果、泡麵、甜點、精補、寵物等10大類別指定商品，滿額222元贈送OPEN POINT點數25點，滿888元除贈送OPEN POINT點數100點外，加碼再送一匙靈洗衣精或濕紙巾70抽（3入組）或五月花舒敏厚棒衛生紙（三擇一）；人氣冰品哈根達斯雪糕全系列自3月31日起至4月4日，也推出7-ELEVEN官方LINE好友買4送4優惠。

另外，7-ELEVEN於4月4日前推出CITY PRIMA精品美式、精品拿鐵同品項第2杯10元優惠，CITY TEA多款水果風味茶飲任選2杯99元、珍珠奶茶則享第2杯10元優惠；OPEN POINT APP串聯線上線下自3月30日起至4月7日推出9款CITY系列指定品項，多杯組合優惠價只要「888元」，其中推薦CITY CAFE大杯美式35杯，單組最高現省687元。

超萌兒童節！7-ELEVEN掌握卡通IP商機，今年整合糖果、零食、用品、飲料、玩具、甜點等6大類別、15大人氣肖像推出近60項主題商品，打造最療癒的卡通同萌會，將小丸子、布丁狗肖像換上復古包裝，經典懷舊零食創造童年回憶殺。

此外，今年正逢迪士尼100周年，7-ELEVEN也推出14款療癒周邊預購，有造型舒壓球、大型存錢筒、毛球吊飾、摺疊傘、收藏足球、沙發置物盒，同時攜手黑丸嫩仙草推出2款玩具總動員聯名甜品。