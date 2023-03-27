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北市高價小宅交易量創新高 最熱區兩種人在買

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
台北街景。圖／東森房屋提供
台北街景。圖／東森房屋提供

東森房屋研究中心統計實價資料指出，2022年台北市一坪百萬以上高價小宅的交易量達388件，為有統計數據以來新高，與2019年的120件相比，短短3年時間就大增268件，成長幅度超過兩倍，呈現井噴式增長。

進一步觀察2022年台北市各行政區高價小宅交易，以大安區的高價小宅交易最為熱絡，交易件數為178件、佔全市高價小宅交易總量的46%左右，其後分別是中正區71件、信義區54件。

東森房屋仁愛加盟店店長王威翔表示，全球QE、美中貿易戰以及投資台灣三大方案帶動下，市場熱錢規模空前盛大，股匯表現亮眼，加上疫情影響，很多民眾取消出國旅行等高消費活動，不少人乾脆把存下來的錢投入房地產。

以台北市來說，精華區的小宅產品有入手門檻低、生活機能成熟、交通便利等優點，抗跌保值性佳，無論買來自住或投資置產都是很不錯的選擇，因此許多民眾把目光瞄準蛋黃區的小宅產品，促使此類物件交易量能快速升溫。

王威翔表示，其中大安區是台北市精華中的精華，隨著區內土地資源愈來愈稀缺，目前大安區內新建小宅的成交單價基本都落在每坪110~130萬元上下，即使是屋齡較高的中古小宅也差不多要每坪85~110萬元上下。

會在大安區購置小宅產品的客群主要分為兩類人，第一類是企業中高階主管或科技新貴，小坪數物件的總價相對不高，普遍落在2000萬以內，部分套房產品甚至低至900~1300萬，民眾可以用較少預算買到大安區的黃金門牌。

第二類則是為了給子女在學區設籍的家長，大安區有師大附中、光復國小等多個明星學區，目前這些明星學區周邊的小宅產品單價普遍都要3位數起跳。

東森房屋研究中心副理黃勝暉提醒，民眾購買小宅要注意兩件事，首先，現在很多新建小宅都採用飯店式管理，公設比相對較高，再扣除車位面積後，實際使用面積將會大幅縮水，空間規劃不如一般住家。

第二，很多銀行都會把面積低於15坪的住宅視為不易轉手物件，導致貸款條件相對苛刻，民眾在入手小宅前，還是要盡量選擇鄰近捷運站、基礎機能完善、地段精華的物件，這類物件流通性更高，取得的貸款成數自然也比較好。

資料來源／東森房屋
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示意圖。記者游智文／攝影
示意圖。記者游智文／攝影
資料來源／東森房屋
資料來源／東森房屋

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