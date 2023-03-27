快訊

「痂皮全數脫落才能解隔」原因曝 染猴痘關到崩潰

雙年金時代來臨！國保15年落日條款將退場 2重點要注意

台灣特色只剩吃？作家張良澤：走到哪都要找吃的 像豬一樣

元大金控連續三年響應關燈一小時 逾60家供應商、海外據點共同倡議

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
元大金控連續三年響應「Earth Hour關燈一小時」倡議活動，圖為元大金控寶慶大樓。（元大金控/提供）
元大金控連續三年響應「Earth Hour關燈一小時」倡議活動，圖為元大金控寶慶大樓。（元大金控/提供）

「環境變遷的綠色先鋒」是元大金控當責任務，身為企業公民一份子，積極降低溫室氣體排放、減緩氣候變遷衝擊，發揮金融業永續影響力，推動ESG共好理念。元大金控連續三年參與「Earth Hour 關燈一小時」倡議活動，在集團內外部的號召下，今年包含韓國、越南、泰國等海外營業據點，及逾60家供應商加入行動，一同正視氣候變遷及全球暖化議題，藉此呼籲在全球氣候變遷下，每個人都有改變世界的能力與責任。

Earth Hour 關燈一小時是2007年由世界自然基金會（WWF）發起的全球自發性公益減碳行動，提倡每年3月的最後一個星期六，在當地晚間八點半一起關上「不必要的電燈」一小時，全球已經有192個國家區域一起關燈，用實際行動支持響應。台灣從2011年起，已有超過上千家企業與團體共同行動，共計減少588,670公斤二氧化碳排放，等同為地球種植逾5萬3千棵大樹。

長期為低碳永續努力，元大金控以聯合國永續發展目標SDG13氣候行動作為推動核心，今年「Earth Hour 關燈一小時」從台灣10棟自有大樓出發，擴大推廣至海外營業據點，包括韓國、香港、印尼、越南、泰國、菲律賓等地均加入倡議，三年累計逾百家供應商共同加入「Earth Hour 關燈一小時」行列。

元大金控持續推動淨零轉型，全面展開ISO系統驗證，以系統化、科學化管理方式，自主導入內部碳價機制(ICP)，推動各項內部減碳策略，提供多面向綠色金融商品服務，發揮領頭羊角色，積極議合客戶與供應商等，帶領供應鏈低碳轉型，獲得CDP供應鏈議合評比(SER)「A級」領導企業肯定，以穩健踏實的績效，成為引領社會和環境變革的力量。

元大金控 氣候變遷

延伸閱讀

清明節五天連假 新竹市垃圾清運不打烊

foodpanda熊貓超市關燈1小時 響應Earth Hour減碳行動

台北101響應國際關燈日 25日晚間8時30分熄燈

台北遠東香格里拉 響應關燈一小時、推出低碳綠色旅行

相關新聞

和泰拚兩年補回400億虧損

和泰集團內外皆美，兩年要補400億虧損。和泰集團近兩年獲利遭產險拖累，共計虧近400億元；和泰看好今年本業，轉投資事業也...

和泰三隻小金雞羽翼漸豐

和泰集團近年多角、水平、垂直發展有成，其中「汽車本業」領域三隻小金雞羽翼漸豐，包括專攻商用車車體的和泰車體、經營起重機的...

電動機車大戰 4業者搶基隆標案

基隆市長謝國樑選前提出「當志工免費送電動車」政見，何時兌現也成關注焦點。據了解，目前已經有ＰＧＯ、光陽、宏佳騰、中華eM...

經濟選書／與成功有約 找回不能上學的日子

塞蕾絲特．梅根斯一直在肯亞為非營利組織工作，協助解決當地貧民窟極為猖獗的貧窮問題。在她祈禱能學會如何特別幫助兒童後，她因...

智慧經營／聯發科人資長林秀瑜員工創意 讓企業再上層樓

「沒有已經很好，只有更好！」聯發科經過26年成長茁壯，加上疫情加持，順利擺脫山寨機刻板印象，穩坐無線通訊霸主地位，而員工...

點子農場／AI是新聞媒體的救星還是剋星？

世界新聞出版協會（World Association of News Publishers）今年6月將在台灣召開年會，並...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦