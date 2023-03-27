元大金控連續三年響應關燈一小時 逾60家供應商、海外據點共同倡議

「環境變遷的綠色先鋒」是元大金控當責任務，身為企業公民一份子，積極降低溫室氣體排放、減緩氣候變遷衝擊，發揮金融業永續影響力，推動ESG共好理念。元大金控連續三年參與「Earth Hour 關燈一小時」倡議活動，在集團內外部的號召下，今年包含韓國、越南、泰國等海外營業據點，及逾60家供應商加入行動，一同正視氣候變遷及全球暖化議題，藉此呼籲在全球氣候變遷下，每個人都有改變世界的能力與責任。

Earth Hour 關燈一小時是2007年由世界自然基金會（WWF）發起的全球自發性公益減碳行動，提倡每年3月的最後一個星期六，在當地晚間八點半一起關上「不必要的電燈」一小時，全球已經有192個國家區域一起關燈，用實際行動支持響應。台灣從2011年起，已有超過上千家企業與團體共同行動，共計減少588,670公斤二氧化碳排放，等同為地球種植逾5萬3千棵大樹。

長期為低碳永續努力，元大金控以聯合國永續發展目標SDG13氣候行動作為推動核心，今年「Earth Hour 關燈一小時」從台灣10棟自有大樓出發，擴大推廣至海外營業據點，包括韓國、香港、印尼、越南、泰國、菲律賓等地均加入倡議，三年累計逾百家供應商共同加入「Earth Hour 關燈一小時」行列。

元大金控持續推動淨零轉型，全面展開ISO系統驗證，以系統化、科學化管理方式，自主導入內部碳價機制(ICP)，推動各項內部減碳策略，提供多面向綠色金融商品服務，發揮領頭羊角色，積極議合客戶與供應商等，帶領供應鏈低碳轉型，獲得CDP供應鏈議合評比(SER)「A級」領導企業肯定，以穩健踏實的績效，成為引領社會和環境變革的力量。