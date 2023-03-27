電動機車大戰 4業者搶基隆標案

基隆市長謝國樑選前提出「當志工免費送電動車」政見，何時兌現也成關注焦點。據了解，目前已經有ＰＧＯ、光陽、宏佳騰、中華eMoving等四家業者將推出四萬元電動機車投標，獨缺電動機車龍頭Gogoro，引發市場關注。

前五大廠商除了Gogoro，都表態爭搶基隆的標案商機，其中除光陽外，另外三家都是ＰＢＧＮ（Powered by Gogoro Network）聯盟。以基隆市今年預計採購一點二萬台估算，任何一家廠商搶到，銷售的年增率起碼都可成長兩倍，還可拉近與Gogoro的差距，品牌知名度與形象可望幅提升，今年電動機車版圖勢必產生大變化。

謝國樑選前提出的青年電動機車計畫，將在四年編列十五億元因應，逐年執行，而今年編列三點六億元，首批購買一點二萬台，仍待市議會通過。

而扣除既有的相關補助後，業者必須生產四萬元的電動機車，據了解，基隆市府日前徵詢所有電動機車業者，僅有四家廠商認為在產品與價格上能夠符合市府要求，這四家業者目前推出的車型與價格介於四萬九千至七萬三千元之間，意即這些廠商的車型都要大幅降價，才能吃到這塊政府標案的大餅。

而去年電動機車掛牌八點七萬多台，其中Gogoro就占了七成多，其次是宏佳騰、光陽占比百分之七點多，第四、第五分別為ＰＧＯ、中華e-Moving。

對於Gogoro未投標，業內人士透露，Gogoro並沒有約四萬元的車種，降價投標除了面臨虧損外，還得面對現有車主的反彈，其他廠車主數量偏低，情況並不會太嚴重。此外，Gogoro在讓民眾入手電動機車更容易的既定方向下，也許未來會推出一款符合民眾需求，但價格更低的新產品，就能投入下一階段的標案，但開發新產品需耗時約一年半，明年能否趕得上也是問號。

光陽董事長柯勝峯日前表示，這種政府標案規模很大，光陽會極力爭取。市場傳言光陽對這個標案是賠錢也要做，但他說，就算不獲利，至少也不能虧錢。他也語帶玄機地說，「也許車子虧一點，但是其他如知名度、市占率、形象等方面可以回收，那也是賺」。

業內人士指出，很多車廠都有相同看法，基隆市府政策上要以採購或是補助進行還沒定案，若採補助形式，可以不限定廠商，讓符合條件的民眾自由選擇廠牌與車型，所有廠商都是雨露均沾。