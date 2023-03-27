經濟選書／與成功有約 找回不能上學的日子

塞蕾絲特．梅根斯一直在肯亞為非營利組織工作，協助解決當地貧民窟極為猖獗的貧窮問題。在她祈禱能學會如何特別幫助兒童後，她因為一個從未想過的急切問題而在凌晨兩點半驚醒：「你是否問過，女孩們生理期怎麼處理？」

她馬上電郵給會知道答案的聯絡對象。接到回信時她嚇了一跳，只有一句：「什麼都沒有！她們待在屋裡！」對方說，肯亞有六成女孩無法取得生理期衛生用品。

梅根斯得知，大多數女孩月經來時，不准去上學，在經期結束前都待在家裡。缺這麼多課對女性的未來危害極大，使她們學業落後，也導致很多女生輟學。如果無法畢業，就找不到待遇好的工作，可能很年輕就被父母嫁出去，完全沒有機會追求更好的未來。

只因缺少生理用品，便製造出難以擺脫的貧窮循環，令梅根斯難以置信。

於是她和幾個朋友成立草根性非營利志工組織「女孩日」，主要目標是為女孩找回不能上學的日子。他們的使命是，恢復世界各地的健康、尊嚴和教育，做法是提供可重複使用的女性生理用品，好滿足過去她們無東西可用的需求。

如今全球有成千上萬的志工，懷著愛心製作可重複使用的女性用品組，也有各國的在地婦女為滿足本身社區需要而製作。所有這些加起來，為女孩們帶來改變人生的日子，使她們現在上學也不用覺得尷尬或羞恥。貧窮的循環得以打破。

當女生好好讀書，自信增加，社區健全得以維持，女性的前途也大大改變。

肯亞女孩諾琳寫道：「有這些用品，我們可以做一些了不起的事。」桑切斯博士曾觀察其影響，他說：「受過教育的女孩，對一個社區的發展可以產生深遠的影響。」

只要保存得當，這些珍貴的衛生用品可使用達三年之久，相當於用掉360片拋棄式衛生棉。最重要的是，女孩找回180天上學日，婦女也可以連續工作三年不中斷，這兩種女性都保有尊嚴。

在女孩日組織發送衛生用品後，缺課率下降幅度驚人，烏干達由36%降至8%，肯亞由25%降至3%。找回的缺課日總計高達不可思議的1億1,500萬天，取而代之的是更多教育、尊嚴、健康和機會。

2019年梅根斯獲頒全球英雄獎，以表彰她創辦並擔任執行長的積極努力，及協助他人找到服務的「理由」。她所有的努力及成就，全都始於提出問題，回應需求，設法找到解決辦法。

想想有哪些我們沒問的問題？

（摘自《與成功有約最後一堂課》，天下文化出版）