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公勝保經年度表揚大會 全台菁英匯聚

經濟日報／ 記者陳怡慈/即時報導
公勝保經總經理蔡聖威。公勝保經/提供
公勝保經總經理蔡聖威。公勝保經/提供

公勝保險經紀人公司今年邁入30周年，業務員表揚大會特別移師回到30年前創立的起源地—高雄舉辦，來自全台各地的菁英夥伴，將近千人一同出席公勝保經「2023業務表揚大會」，整場活動共頒出近600個獎項，活動結束前更送出特斯拉(TESLA) Model 3與NISSAN Kicks兩台汽車，為表揚大會畫下美好句點。

公勝保經總經理蔡聖威表示，公勝保經邁向下一個30年，將持續幫助客戶守護所愛、支持夥伴成就未來，並持續落實三大價值主張：提供一流的培訓資源、打造領先的數位平台、建構永續發展的基石，期許成為想要加入保經業的生力軍，唯一指名的優質企業。

公勝保經2023業務表揚大會聚集了眾多菁英業務夥伴，2022年，公勝保經總共有197位MDRT*、 132位IDA*、100位IQA獲獎夥伴，除了在專業領域高光奪標，持續鼓勵業務夥伴專業轉型多年下來，累計迄今，公勝保經目前也有近600名夥伴取得以高規格著稱的各項財務規劃認證(RFC、RFA、AFP、CFP*)資格。各大保險公司高層也特地南下、參與公勝30周年年度盛事。

今年頒出的獎項，星光熠熠的當屬榮獲頂尖事業部與精英業務員的雙料冠軍--公勝保經資深行銷副總詹采蓁，前身是銀行理專的她累積了近20年的金融資歷，來到公勝保經後發光發熱，加入公勝保經四年多，已拿過三屆冠軍，秉持著不斷進步，永遠跑在客戶前面的專業求知精神，卓越表現有目共睹。

詹采蓁表示，「用專業取得客戶信任」是她的成功密碼，她也感謝公勝在教育訓練方面的多元部署，讓她得以隨時掌握稅務、財富傳承、總體經濟等面向的專業知識，作為一線衝刺業績的最佳利器。

公勝保經非常鼓勵業務夥伴組織發展，透過建立體系，做大團隊、做實業績，組建超強戰隊，今年的標竿體系獎前三名分別是：體系總監呂政緯、體系協理蔡欣燕、資深體系協理何英翰，他們所帶領的體系在過去一年疫情期間依然不斷突破自我，表現相當優異。

公勝保經邁入第30年，自1992年取得第一屆保險經紀人執照以來，兢兢業業突破各種挑戰成為產業龍頭，目前旗下擁有超過5,500個員工與業務夥伴，累積超過100萬名客戶，不僅是國內保險經紀人產業的先驅，一路走來更堅持「不只是保險、我們分享愛」的理念，持續投入公益，近十年(2013~2022)捐款金額累計超過7,500萬元。

公勝保經董事長蔡文俊表示，下一個30年除了將持續穩健經營，以誠信、熱情成為客戶的守護天使，以創新、共享做為夥伴事業的有利靠山，也將持續投身公益，透過各項公益專案向外傳遞溫暖，為社會注入善的力量。

蔡文俊期許所有得獎的菁英夥伴們一起加入公益的行列，實踐公益型企業社會責任，以正向行動邁向下一個30年，開創企業永續未來。

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