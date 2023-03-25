上銀機械碩士論文獎頒獎 董座：3、4月營運狀況不錯

傳動與控制科技大廠上銀（2049）今(25)日舉行第19屆「上銀機械碩士論文獎」頒獎典禮。董事長卓文恒表示，上銀3、4月營運狀況不錯，「已有谷底往上的跡象」，其中3月接單出貨穩健，4月部分製程甚至有加班狀況。

卓文恒指出，目前部分產品如大型線性滑軌的訂單能見度可看到到3.5個月，預期第2季業績會比第1季好，目前也沒有漲價的規劃。

觀察全球主要市場，卓文恒說，中國大陸市場逐步回溫，日本和歐洲市場持穩，東南亞和印度市場看佳，主要因為消費性電子產線轉移至當地帶動的設備需求；至於美國市場，需觀察金融業財務危機的進展。

至於庫存水位，卓文恒說，上銀的庫存狀況還好，需觀察工具機設備業者的消化狀況。而3月初台北國際工具機展結束後，工具機廠商普遍反映客戶詢單洽單熱絡，工具機產品也持續去化中。

卓文恒表示，去年上半年上銀營運相對佳，基期較高，預估今年第1季業績可能不會比去年同期好，不過第2季業績有機會優於第1季。至於下半年，仍有待觀察。

卓文恒指出，儘管原物料、電費和員工成本持續上揚，上銀產品價格目前仍持穩，沒有漲價的規劃。

「上銀機械碩士論文獎」自2019年底疫情爆發以來，睽違3年再度回到台北中油國光廳舉行盛大頒獎典禮，副總統賴清德也到場，為得獎師生喝采。

本屆由台灣大學學生簡維信與教授陳亮嘉，以「高深寬比微結構之創新性具高信噪比光學關鍵尺寸量測技術」論文奪得金質獎、獎金100萬元。陳亮嘉曾獲得2次佳作獎，1次優等獎，本屆一舉奪得最高榮譽金質獎。

上銀表示，本屆共有95篇論文被推薦參選，較去年成長12%，經公正、公平、公開、嚴謹的審查程序，初審後有44篇進入複審，其中26篇進入決審，最後16篇獲獎，因各校只有約10%的優秀碩士論文得以被推薦參選，所以每一篇得獎論文均為百中選一。

上銀2004年起舉辦「上銀機械碩士論文獎」，每年投入超過1,000萬元經費，鼓勵大學研究所師生投入精密機械研究領域，累計參賽論文共1,837篇，得獎篇數287篇，得獎師生合計610人。

上銀除提供高額獎金與公開表揚之外，為提升得獎師生的國際視野，與精密機械研發技術能量，還安排各屆得獎師生前往日本參觀專業大展並參訪日本指標性大廠，希望獲獎師生在參訪中獲取他國精密機械產業的特長，並與日、德等精密機械科技，一較長短。