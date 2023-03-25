和泰豐田全新北區營運整備中心啟用

和泰集團旗和泰豐田物料運搬（簡稱和泰豐田）全新落成的北區營運暨整備中心（北備中心）總面積1281坪，大幅提升設備維修效率並縮短客戶50%等待時間，同時提供原廠中古車、展示空間兩大全新服務。

和泰豐田為TOYOTA 產業機械在台總代理，3月25日在桃園舉辦北區營運暨整備中心新廠導覽活動及20周年成立慶祝大會，現場重量級嘉賓雲集，豐田自動織機執行役山崎陽一郎、和泰汽車總經理蘇純興、國瑞汽車董事長長沼一生、台灣電綜董事長洲崎典之、台灣豐田通商總經理畑一星、和泰豐田董事長黃志誠以及相關合作夥伴均代表出席。

適逢和泰豐田成立20周年，滿足客戶全方位需求，為和泰豐田一直以來的努力方向，北備中心的啟用也代表和泰豐田業務拓展邁向全新里程碑。

和泰豐田董事長黃志誠表示，「和泰豐田以成為國內物流業的模範標竿為目標。」和泰豐田成立後第一個十年，專注堆高機本業，立下產業標竿並將業務拓展至海外市場。

第二個十年，跨入新領域，積極推動倉儲物流服務，並將立鏢分揀系統導入台灣，為產業帶來全新風貌。

展望未來，黃志誠強調，未來和泰豐田將持續朝向，『減輕客戶負擔』的宗旨邁進，提供更高品質的商品，給予顧客最佳服務體驗。

北備中心落成也代表三大營運目標的達成，首先，維修效率提升，客戶等待時間可比過去省下一半時間；其次，全新啟用的中古車整備中心，提供客戶可以平實價格，選擇更高品質的原廠中古車；第三，兩大展示空間方便客戶近距離觀賞產品，位於一樓的明亮展廳可讓客戶看的到、摸的到最新產品。

而位於三樓的自動化設備展示空間，展示了自動化料箱機器人、機械手臂及自動分揀系統以達成補貨、供貨及分揀自動化，並運用RFID的快速讀取特性，完成高效庫存管理。藉由實際模擬物流中心出貨作業流程，讓客戶清楚了解自動化倉儲服務內容。

除了提供高效、高品質的產品及服務外，和泰豐田也響應集團及原廠目標，期望於2050年達到碳中和。北備中心設有太陽能板，年發電量226Mwh，相當於公司一年1/10的碳排量；同時將陸續汰換現有服務車，改採用能耗更好的車款，邁向淨零永續。