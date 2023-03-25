台塑與學界合作發表DNAPL專書 歷時五年正式推出

台塑公司與學界合作發表《重質非水相液體(DNAPL)污染場址調查與整治》新書，今（25）日舉行發表會，此書在國立成功大學環境工程學系教授林財富主導下，集結國內外產、官、學、研界數十位學者專家之力，歷經五年正式推出。

台灣的土污法自2000年實施後，除累積大量經驗外，有識之士也開始注意到理想與現實之間，如何選擇與權衡的問題。有鑑於此，前美國杜邦公司總部環境整治部院士（DuPont Fellow）錢致慶博士，2012年初與國內工業界聯繫，並在台塑公司大力支持下，出面號召各界先進與專家學者攜手合作，於2013年1月19日成立「臺灣土水污染防治技術合作平台」。

該平台宗旨，主要是引進國際上污染整治技術的研發應用，以及整治工作上獲得的知識與經驗，並加以推廣。

經由平台上的專家學者們討論後，逐步針對國內土壤及地下水的各式問題，從技術層面探討解決最佳且可行的策略與方法，並編撰成技術系列專書，以達到推廣與教育目的。迄今已出版《土壤地下水污染場址的風險評估與管理：挑戰與機會》及《褐地與污染土地再利用：再創土地新生機》兩本專書，深獲各界熱烈回響。

繼上述兩本系列專書後，在林財富教授主導下，集結國內外產、官、學、研界數十位學者專家之力，歷經五年正式推出第三本專書《重質非水相液體(DNAPL)污染場址調查與整治》，從介紹北美洲含氯溶劑污染場址的研究歷史及挑戰開始，針對重質非水相液體的特性及臺灣場址現況進行說明。

同時，闡述污染場址環境的調查方法、鑑定(識)技術的原理及案例，並進一步彙整污染場址的物理、化學與生物技術及應用案例。最後，也列舉三個國內複雜地質或複合污染物場址和三個國外整治案例，並進行評析。

此書充分傳達出一個成功的污染場址整治理念，從污染物特性與傳輸、調查與鑑識、風險評估，到整治與管理，缺一不可，希望讓讀者能初步了解DNAPL污染的調查與整治知識、應用現況，以及領域發展情形，並藉由國內外實務案例，能以更務實的角度，評估DNAPL污染的議題。

臺灣土水污染防治技術合作平台感謝多位專家學者的無私奉獻、成功大學環工系的支持及錢博士於編撰過程從旁協助與指導，讓這本新書得以順利出版。同時，對於台塑長期對於平台的工作以實際行動提供行政支援，臺灣土水污染防治技術合作平台亦在此一併表達最深的敬意，使這項深具意義的工作能順利推展。

長期以來，台塑本於企業公民良善理念，每年投入鉅資進行污染防治、節能減廢、溫室氣體減量及工安消防等面向之改善，其宗旨就是秉持「愛護地球、環境永續」的理念，以營造良好的生活環境，許諾地球一個永續美好未來，台塑對於平台工作的推動，正是ESG永續發展，促進產官、學、研界能共同合作、理性面對環境問題的最佳實踐者。