台灣精緻洗選蛋品協會今成立

缺蛋危機後，讓國內的消費者對雞蛋產業的發展更為重視，為推動洗選蛋品的產業發展與提升，台灣精緻洗選蛋品協會今天舉行成立慶祝大會，由茂生農經董事長吳清德擔任理事長、袐書長由林信鴻接任。

台灣精緻洗選蛋品協會於112年2月經內政部立案成功，第一屆理事長由茂生食品公司董事長吳清德擔任。

吳清德表示，台灣精緻洗選蛋品協會

成立，將進一步推動洗選蛋品產業的發展與提升，帶動行業內部的積極發展與創新，提升洗選蛋品的品質與市場競爭力，為消費者提供更優質的蛋品和服務。

此外，協會將通過各種形式的合作和交流，建立產業聯盟和團隊，與上下游合作廠商共同面對產業發展中的嚴苛挑戰並積極解決困難，攜手打造由農場到餐桌，安全、健康的優質蛋品，讓消費者可以放心食用。

今日邀請農委會畜牧處江文全副處長、飼料公會韓家寅理事長、雜糧發展基金會林源泉董事長、中華民國養雞協會邱時恩理事長、中央畜產會龔組長、台灣大學魏恒巍教授等產官學界多位人士共襄出席成立慶祝大會。

協會由多家大型熱心蛋品企業共同發起，旨在提升洗選蛋品品質，並配合政府推動洗選蛋品朝精緻、快速、乾淨、分級發展，加深消費者對精緻洗選蛋品的認識，提供蛋品優劣分析報告並回饋蛋農以改善飼養方式。協會成立後，將為蛋品產業帶來更多的發展契機，加強洗選蛋品廠商之間的溝通與協調，推動洗選蛋產業現代化、科技化、綠色化，並透過推廣分級獎勵制度以促進雞場提高生產率，產出符合市場需求的優質蛋品，降低生產成本，提高國際競爭力。

袐書長由林信鴻表示，本協會有5大發展重點。

首先，扶持精緻洗選蛋品之產業技術交流並開發創新產品。其次，整合精緻洗選蛋品相關產業科技與制度之資訊及運用。

第三，促進蛋品相關同業之聯繫，維持產、銷、消費者三贏。配合政府相關業務政策，共創產業之整體發展。

第四，提高企業投入資金與洗選設備的利用率，創造高附加價值的洗選蛋品，區隔目前市場的供需形勢。

第五，全體會員將共同支持協會未來的發展方向與規劃，引進更加先進的洗選分級生產、深加工技術與運銷模式，達到洗選蛋普及化，讓消費者安心享受由源頭到餐桌的美味蛋品。