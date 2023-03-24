高資產族這樣抗通膨 台中5000萬以上豪墅一年成交74筆

保值、抗通膨！有天有地、規劃良好的豪墅，反而成為高CP值購屋選擇。根據統計，台中市2022年全年當中，全區總價5,000萬元以上、坪數100坪以上的豪墅交易就多達74筆，具體展現高資產族群在想什麼，與其不凡實力。

隨著央行第五度升息、物價不斷上升，讓人們的錢越變越薄。數據顯示，今年1月消費者物價指數為104.7、年增率高達3.04%，已連續14個月超過通膨警戒線，顯示通膨壓力仍處於高點；而對於高資產族群來說，更需要找到讓財富保值的方式。

面對「大通膨時代」，不少人將資產轉而投入於有保值與抗通膨效益的房地產市場中，特別是在台中熱門區域，如14期、水湳中央公園特區新案的最高成交單價，已分別站上9字頭與6字頭。相對也使有天有地、規劃良好的豪墅，反而成為高CP值購屋選擇，

台中房市近期在價格、地段與發展性上，能夠與七期相抗衡的區域，就屬水湳中央公園特區以及14期，各建商積極搶進推案。

其中，總太地產（3056）在區域內打造「ASIA 1總太水湳永續中心」將於5月開幕，總太貴賓可在此提前享受米其林星級餐飲服務，也有對外開放的展覽與餐飲宴會空間；此外，今年將於水湳推出街廓完整基地的「兼得」建案，以及中央公園第一排的「至境」，現正緊鑼密鼓籌備中。

水湳中央公園特區目前區域房價走勢也不容小覷，豐邑機構「豐邑PARK ONE」實登顯示，該案最高成交單價已來到每坪90萬元。

至於近期新案連發的14期，順天建設（5525）高訂三部曲中的「順天KING'S ROAD」也來勢洶洶，去年底開案以來，就已出現每坪67.8萬元的最高成交單價，2區行情約落在每坪50萬至90萬元之間，足見新興重劃區的大樓新案，開價不斷爬升當中。

而在高房價時代下，有百坪大空間需求的購屋客，若購買熱門區域大樓新案，不只總價動輒超過4,000萬元豪宅門檻，當中甚至包含非自有、且基本33%起跳的公設空間，因此催生出一批「買大樓不如買透天」的高資產客群，將購屋目光轉向高坪效的豪墅產品。

根據元宏不動產加值服務平台統計，台中全區在2022年時，總價5,000萬元以上、坪數100坪以上的豪墅交易，共有74筆。

當中，北屯區就有26件，南屯區有22件，而西屯區則有15件，以這三大屯區的交易量名列前三。其中又以順天建設單元三的別墅、大樓綜合開發案「One 33」，以高級訂製寓邸規劃和一年內出現2筆破億元交易最受矚目。

坐落西屯12期重劃區、鄰近水湳中央公園特區的「久樘柏登莊園Blossom Villa」，也是市場指標。除了是少有的先建後售案，且地理環境優越，包括旁邊就是7,200坪文修公園，還鄰近74號快速道路、國道1號及逢甲商圈。

此案配有中空樓板、無障礙平軌式YKK氣密窗、Low-E節能玻璃、歐洲進口敵銳門；餐廚空間更採用德國進口rational廚具，以及德國頂級LIEBHERR利勃冰箱。而公領域空間則採用七期豪宅常見的義大利超大尺寸薄板磚，呈現出天然石材的紋理與優雅貴氣。