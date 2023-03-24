格上聯手福斯推新車訂閱 經典鋼砲深度體驗16,800元起

看準新車訂閱市場，格上聯手台灣福斯汽車打造新車訂閱新型態，推出月租16,800元起深度體驗，感受Volkswagen Golf GTI經典鋼砲、T-Cross、T-Roc性能跑旅及Touran 七人MPV、Arteon斜背轎跑，動靜皆宜的德國工藝科技。

Volkswagen，首度在台與在格上租車合作，以極具市場競爭力的價格方案進軍訂閱車市場，首波在格上訂閱車及Sealand汽車訂閱雙平台，推出款受到市場矚目的七款主力車型，滿足消費者選擇到與自己氣質最匹配的車款，深度體驗Volkswagen的熱血魅力。

三月底開放訂閱的七款車，除賣到缺車的經典鋼砲Golf及Golf GTI，擠進全球銷售十強的T-Roc，還有訂閱月租基本費16800元的T-Cross，以及七人座風格MPV Touran，受到外商主管喜愛、跑房旗艦性能Arteon Fastback。首波活動除推出極具價格競爭力的16800元月租加里程費的訂閱方案外，台灣福斯汽車也加碼回饋福斯人禮遇計畫會員，訂閱即可額外獲得免費500公里里程費的優惠。

格上指出，格上訂閱車與Sealand雙平台以跨品牌多元車款的市場方針，在中古車訂閱及新車訂閱市場創下佳績，受惠於年輕族群相當習慣按月支付的消費模式，購車比例較低，反而樂於接受以訂閱方式擁有自己車隊，卻不需擁有一台車的思維，靈活用車模式成功打動25至35歲世代，成為主力客群。

格上訂閱車與Sealand雙平台分別推出Volkswagen新車深度體驗專案，以三個月為一期，每月基本費用加里程費彈性計價，皆不須負擔保修稅費等額外開支；訂閱Volkswagen車系除由格上與Sealand提供客戶服務外，還有台灣福斯汽車的原廠維修及道路救援等安心服務。雙方此次合作，除透過格上訂閱車及Sealand汽車訂閱雙平台推廣訂閱車服務外，也規劃進一步導入短租車隊，強化格上門市取還車多元品牌車款戰力。