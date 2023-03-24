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從13億元降至4.9億元！東區朝桂餐廳打38折求售

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
北市東區老字號「朝桂餐廳」不敵疫情，2021年熄燈求售，最初開價13億，後來降至7億，近期進一步降至4.9億元。圖／大師房屋提供
北市東區老字號「朝桂餐廳」不敵疫情，2021年熄燈求售，最初開價13億，後來降至7億，近期進一步降至4.9億元。圖／大師房屋提供

北市東區老字號「朝桂餐廳」不敵疫情，2021年熄燈求售，最初開價13億，後來降至7億，近期進一步降至4.9億元，和最初開價相比，已自砍逾8億元，等於打38折，目前仍銷售中。

朝桂餐廳位於敦化南路、忠孝東路口鳳凰大廈，店面為一樓和地下室，合計逾400坪，在疫情爆發前，為東區第二大餐廳，規模僅次於永福樓。疫情發生後，永福樓先關，朝桂餐廳也在2021年3月宣布熄燈歇業。

朝桂餐廳為兄弟飯店關係企業，店面為兄弟飯店洪家所有，在熄燈前，洪家曾在報紙頭版刊登廣告高調求售，開價13億元，後來主動降至7億，但一直無人接手，2021年3月熄燈後，兩年來店面一直空置。

接受委託銷售店面的大師房屋董事長陳建慶表示，朝桂餐廳位於東區核心，地點佳，面積大，一直有人詢問，但主要是卡在價格談不攏。隨疫情解封、東區人潮漸有回溫，業主也決定以更低價格出售。

他表示，此一店面一樓約74坪，地下室有328坪，有一漂亮室內梯可以直接下樓。以地下室是一樓店面的1/4價格來算，一樓單價約314萬元，地下室一坪約78萬元，就區域行情來看，都算便宜。

陳建慶表示，去年誠品（2926）進駐東區地下街，拿下300多坪的經營權，為東區重返繁榮光景打頭陣，近期新光三越也即將在東區盛大開幕，加上台北市長蔣萬安承諾一年內完成大巨蛋，都讓東區商圈後勢看好。

他表示，沒有賣不掉的房子，只有下不來的價格，在價格下來後，已有二、三組人洽詢考慮，有望近期傳出好消息。

北市東區老字號「朝桂餐廳」不敵疫情，2021年熄燈求售，最初開價13億，後來降至7億，近期進一步降至4.9億元。圖／大師房屋提供
北市東區老字號「朝桂餐廳」不敵疫情，2021年熄燈求售，最初開價13億，後來降至7億，近期進一步降至4.9億元。圖／大師房屋提供
北市東區老字號「朝桂餐廳」不敵疫情，2021年熄燈求售，最初開價13億，後來降至7億，近期進一步降至4.9億元。圖／大師房屋提供
北市東區老字號「朝桂餐廳」不敵疫情，2021年熄燈求售，最初開價13億，後來降至7億，近期進一步降至4.9億元。圖／大師房屋提供
北市東區老字號「朝桂餐廳」不敵疫情，2021年熄燈求售，最初開價13億，後來降至7億，近期進一步降至4.9億元。圖／大師房屋提供
北市東區老字號「朝桂餐廳」不敵疫情，2021年熄燈求售，最初開價13億，後來降至7億，近期進一步降至4.9億元。圖／大師房屋提供

疫情 經營權

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