在地耕耘50年 隆興冷凍投資3億智慧物流中心啟用

在地耕耘50年，位於高雄小港的隆興冷凍，投資新台幣3億元，導入雲端管理的智慧物流中心今天啟用。新廠利用原廠址改建升級，打造低溫無人自動倉儲公司。

高雄市政府經濟發展局今天新聞稿表示，高雄首家卡車直達門口的冷凍冷藏自動恆溫倉儲、隆興冷凍廠在高雄耕耘50年，自民國108年投資3億元，將部分廠房拆除改建，導入雲端管理系統與自動化設備打造智慧物流中心。

今天新廠完工啟用舉辦落成典禮，由隆興冷凍廠總經理周和忠主持並介紹隆興歷史與發展過程，高市府經發局專委陳怡良等人到場，共同見證新廠落成啟用。

周和忠致詞時感謝祖父母遠見及父親支持創新發展，投資打造高雄首家卡車直達的自動恆溫倉儲，種下隆興DNA，更早在25年前就帶入ESG精神，導入二次冷媒汰換傳統高風險的氨滿溢式系統，大幅降低工安風險，在921強震中仍無任何外洩且正常運作，得到最好驗證。

周和忠表示，在10年前加入推動現代化後推式倉儲及自動控制系統，2016年申請通過經濟部標檢局外銷食品倉儲廠，是全台唯5的合格廠房。

他指出，全新冷凍智慧物流中心導入無人低溫自動倉儲，取代人員開堆高機進入負20度的作業環境，快速完成進出貨作業並降低工安風險，並設置RFID智慧棧板及建立雲端WMS倉儲管理系統，完善食品追蹤溯源，客戶庫存產品也能透過雲端資料庫即時取得資訊並實現零距離管理，讓銷售及庫存零時差。

經發局長廖泰翔指出，市長陳其邁上任後推動產業轉型優先政策，除發展半導體、5G AIoT等高科技產業外，更持續傳統產業導入自動化、智慧化，未來並持續透過地方型SBIR、促產補助及產業輔導等多元方案，帶領高雄朝亞洲高階製造中心邁進。隆興冷凍智慧物流中心就是獲促產補助成功案例，感謝隆興看好高雄發展，配合前鎮漁港由行政院挹注81億全面升級翻修，超前佈署強化在地倉儲量能。

發局資料，位於小港區的隆興冷凍廠是高雄大型低溫國際物流中心之一，為迎合少量多樣發展趨勢、降低人員低溫環境作業負擔，投資3億將部分原廠拆除改建為無人冷凍自動倉儲空間，導入雲端管理系統並運用智慧棧板，打造約6000個自動倉儲儲位及250坪的溫控理貨作業區，成為高雄第3個擁有低溫無人自動倉儲公司，每年估可服務12億元以上貨品進出。