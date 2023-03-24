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第二屆台灣人才永續倡議行動 DEI調查報告：台灣企業僅61.5分低空飛過

聯合新聞網／ 台北訊
台灣人才永續倡議論壇，來賓、企業大合影。圖片提供／Cheers快樂工作人
台灣人才永續倡議論壇，來賓、企業大合影。圖片提供／Cheers快樂工作人

少子化、高齡化加上產業發展的趨勢，台灣人才問題已變成企業最嚴峻的挑戰。有鑑於此，《天下學習》、《Cheers快樂工作人》率先於2022年發表TALENT, in Taiwan倡議，第一屆就吸引220家企業與大學共同響應、參與，透過六大面向的檢核，協助企業打造人才吸引力，同時提升台灣人才的國際競爭力。

邁入倡議的第二年，TALENT, in Taiwan倡議夥伴目標將突破300家，活動當日包含行政院副院長鄭文燦、台積電資深人資副總經理何麗梅、雲朗觀光集團總經理盛治仁、以及中租控股、聯合利華、中華航空、奇美實業、渣打銀行等50家企業負責人或人資長，以及大學校長一起上台宣誓與承諾台灣人才發展的決心。參與之300家聯盟企業與大學將獲得「人才永續行動聯盟」授權標章，讓人才或求職者更容易辨識重視DEI多元福祉的企業。

行政院副院長鄭文燦蒞臨致詞。圖片提供／Cheers快樂工作人
行政院副院長鄭文燦蒞臨致詞。圖片提供／Cheers快樂工作人

鄭文燦指出，少子化與高齡化的衝擊，對台灣人口結構影響巨大，不容忽視。據國發會估計，在2030年之前，人才缺口高達40萬人。在台灣工作的海外專業人才雖然有5萬人，透過移工久留方案，工作6年便能申請居留後，目前也有約4千人申請，但人數顯然還遠遠不夠。尤其是台灣營建業的移工，經常是剛接受一年的成熟訓練，卻因為專案期滿而被日本和南韓接手，「怎麼讓企業運用更有彈性，甚至擴大移工的雇用比例，都是政府思考的方向。」

除了重新評估各產業的移工開放條件，僑外生、產學合作跟新南向政策等三個計畫，也是補充人力的重要來源，尤其是東南亞的僑外生，配合政府的新南向政策，將來都可以回到家鄉擔任業務代表或當地據點工作，對企業幫助很大。鄭文燦宣告：「我們正進入新的時代，今年是人才地圖改變的開始，讓台灣把人才變成國力。」

TALENT, in Taiwan 人才永續行動聯盟標章。圖片提供／Cheers快樂工作人
TALENT, in Taiwan 人才永續行動聯盟標章。圖片提供／Cheers快樂工作人

倡議活動中也發表國內首份職場DEI報告，探討台灣企業在多元(Diversity)、平等(Equity)、共融(Inclusion) 的人才管理成績，因為DEI是ESG浪潮下人才培育的新標準，台灣企業要出海，勢必需關注此一國際管理趨勢。在＜2023台灣企業員工福祉大健診＞、＜2023台灣五大產業TOP50企業DEI現況分析＞兩本報告書，首度檢視台灣五大產業排名前十大、共TOP50家企業現況以及調查2,600位工作人心聲。

有幾大發現重點：

一：79%工作人將DEI視為求職與留任重要因素

有79%工作者會將「公司是否重視DEI」視為入職或留任的重要因素，但同時，每3人就有1人對企業DEI表現不滿意，平均員工只給企業61.5分的勉強及格成績。

二：男女薪酬比相等：女性需多工作58天

男女薪酬比在台灣依然差異顯著，根據勞動部統計，女性需多工作58天才會取得與男性相同薪資。

三：51歲以上面臨嚴重歧視，企業須回防

51~60歲的受訪者受到年齡歧視的情況是各世代中最為嚴重，比例達到33%，甚至有超過2成的人曾被暗示或要求離職，情況相當嚴重。

四：每5人就有1人因工作求助身心科

調查顯示，有19.7%受訪者曾因工作導致身心狀況不佳，約每5人就有1人項身心科或醫療機構尋求協助，其中又以高科技製造業與高科技服務業最為嚴重。

想了解更多詳情可前往此處下載完整報告書：

https://web.cheers.com.tw/issue/2023/dei/index.html

鄭文燦 高齡化 少子化 職場 移工

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