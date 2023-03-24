屏東海生館打造最潮「兒童海洋節」 潮海之際驚奇四起

春分時節到來，氣候回暖，最是出遊的好時機。今年兒童節連假即將迎來五天假期，許多家長紛紛開始規劃著孩子的出遊行程，期待豐富有趣的假期內容，一同感受家庭和樂的氣氛。國立海洋生物博物館為陪伴大家一起歡度兒童節，自4月3日至4月4日將推出一年一度的「兒童海洋節–潮海之際」，透過科學魔術表演、海洋趣味嘉年華大遊行、繪本時光機、海洋劇團等一連串好玩有趣、又有環保意識的豐富活動及展示，引領孩子在心中種下一個屬於海洋保育的種子。除此之外，海生館今年搭配夜巡潮間帶活動，6-12歲兒童只要於指定期間參加「夜巡海生館」活動，憑參加活動識別牌就可直接申辦兒童海洋卡，暢遊海生館一整年，邀請民眾與海生館一同探索充滿奇幻想像的潮海之際。

屏東海生館多年來致力於推廣海洋環境保育，透過館內海洋生物與各式體驗活動讓孩子更了解海洋的奧妙以及保育知識，今年「兒童海洋節-潮海之際」將透過豐富又別具意義的活動，帶領大小朋友進入海洋世界，探索這廣大浩瀚的內太空。「麥西教授瘋狂實驗室」透過趣味的魔術演繹方式，讓孩子們一邊玩樂一邊學習科學知識。喜愛聽故事的孩子絕不能錯過精彩的「海洋偵探社」，跟著可愛的兜兜姊姊一起變身成海洋偵探，探索海洋的秘密，搭乘著繪本時光機帶著大小朋友遨遊海洋世界，瞭解各式有趣的知識。而海生館的海洋明星們更將於繪本時光後與大小朋友一起唱跳玩樂，讓大家為之瘋狂。

一年一度的「兒童海洋節」最不能錯過的就是「海洋趣味嘉年華」，為了讓大小朋友感受熱情且華麗的嘉年華慶典，特別邀請到海洋馬戲團以創意雜耍表演搭配特製的水桶鼓，敲擊出如浪濤般的節奏鼓聲，與海生館吉祥物一起出發來趟海洋大遊行吧!遊行過後，我們將進入海洋生物的世界，透過戲劇、音樂、偶戲多種不同的演出元件，激盪出各種趣味的想像，透過「歡迎光臨海洋樂園」的戲劇演出，更讓大小朋友心中對於海洋保育能有不同的認識與見解，澆灌心中守護海洋的種子，與之茁壯發芽。

而海洋保育小尖兵除了透過戲劇、音樂、繪本說故事、科學實驗等等的方式，加深孩子們認識環境，加強環境教育的涵養之外，最重要的莫過於起而行了。今年海生館於4月份推出的夜巡海生館活動，搭配「兒童海洋節」推出「化身夜巡者，保育海洋暢遊海生館整年」活動，邀請大家一起加入海洋保育的行列。凡於2023年3月25日至3月31日，訂購2023年4月1日至4月30日期間之夜巡活動，6-12歲孩童可憑夜巡活動識別牌，免費升級兒童海洋卡，暢遊海生館一整年。