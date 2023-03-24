台灣最好客城市！Booking.com 特選五間「花蓮熱情好客旅宿」

根據 Booking.com 公布的 2023 年「旅客評分卓越獎」，花蓮不僅獲選為「全球最好客城市」第二名，更是台灣獲獎數最多的城市。因此，Booking.com 此番特別挑選五間「花蓮熱情好客旅宿」，從充滿地中海風格的「七星潭渡假飯店」、可以享受驚奇無菜單料理的「鳥羽花香民宿」到擁有多元在地文化特色房型的「怡然居攝影風格民宿」。這些旅宿持續以最熱情真摯的態度接待來自世界各地的旅人，為旅人創造賓至如歸的難忘體驗。

七星潭渡假飯店｜地中海度假風格旅宿

「七星潭渡假飯店」地處「花蓮縣」七星潭海灘旁，旅人可以善用旅宿提供的接駁服務抵達住宿。「七星潭渡假飯店」擁有充滿南歐風情的白色外觀，結合在地海灣及漁村特色，打造出浪漫的度假氛圍。客房採用地中海設計，大量的運用白色與藍色海洋風的搭配，旅人更能夠在房內的陽光露臺一覽壯麗的海景及日落。旅宿緊鄰七星潭海濱自行車道，相當推薦旅人可以騎乘旅宿提供的腳踏車乘著海風欣賞優美的海灣。得天獨厚的地理位置和滿懷異國情調的住宿體驗讓「七星潭渡假飯店」在 Booking.com 上獲得了眾多旅人的高度認可。

普立堤民宿｜星空下的夢幻露天浴池

「普立堤民宿」座位於「花蓮市」，鄰近花蓮觀光漁港，距離台灣東部優美的海岸線僅幾步之遙。旅宿的外觀為中西合璧的宮廷式建築，寬敞的室內空間以木質和石料作為裝潢主軸，搭配日式磨砂石浴缸展現自然而沉穩的設計感；尤其令人驚豔的是位在頂樓的露天浴池，晚上泡湯時搭配漫天的星空總能使旅人流連忘返。親切的老闆娘猶如在地嚮導般，無私地給予旅人私房景點與在地美食推薦，而對於環境整潔的維護也是親力親為，為旅人打造乾淨舒適的旅遊體驗。「普立堤民宿」在 Booking.com 上獲得了接近滿分的傑出評價，絕對是旅人作為花蓮住宿的優良選擇。

鳥羽花香民宿｜享受無菜單料理的驚奇旅程

「鳥羽花香民宿」位於花蓮縣悠閒的「吉安鄉」，旅宿提供免費的自行車服務，讓旅人可以自在穿梭於鄉間小徑。旅宿大廳使用多色系拼磚和白色的花雕打造富含春意的活潑氛圍，房內天花板採大地系的木條和鄉村風木質家具呈現自然情懷。旅宿在餐點上可以說是別有用心，提供美式手作早餐和素食餐點選擇，再搭配濃醇的手沖咖啡和營養滿分的現打果汁，為旅人的一天揭開美好的序幕；晚餐則選用在地食材打造精緻的無菜單料理，親切的老闆夫婦熱情招待每位前來花蓮遊玩的旅人。根據 Booking.com 上的評分，尤其以「員工素質」與「舒適程度」最受到旅人的讚賞。

怡然居攝影風格民宿｜住不膩的在地文化特色房型

位於「花蓮市」的「怡然居攝影風格民宿」是 Booking.com 上認證的永續旅宿，每種房型各具鮮明的特色，像是結合在地原住名圖騰的原住民房型、附設和室臥榻的日式房及擁有布幔公主床榻的峇里島房型等，讓旅客不管到訪幾次都能感受到新意。旅宿已連續7年獲得Booking.com的「旅客評分卓越獎」，高品質的服務多年來仍始終如一，除了會為旅人準備心意滿滿的迎賓禮、免費自行車租借服務和精緻擺盤的營養早餐，最特別的是，旅人還可以優惠價格加購攝影寫真服務，為花蓮的旅行留下最美的記憶。

花蓮陽光晨堡民宿｜家人的陪伴是最溫暖的幸福