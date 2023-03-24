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裕民舉行新船命名典禮 喜迎21萬噸海岬型散裝貨輪「裕宇輪」

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
裕民今舉行新船命名典禮喜迎210,000載重噸，海岬型散裝貨輪「裕宇輪」入列。裕民航運提供
裕民今舉行新船命名典禮喜迎210,000載重噸，海岬型散裝貨輪「裕宇輪」入列。裕民航運提供

遠東集團旗下九大上市公司之一的裕民航運（2606），其子公司裕民航運（新加坡）私人有限公司，委託青島北海造船有限公司建造的四艘21萬噸海岬型(Cape size)散裝貨輪，其中第4艘為『裕宇輪』(M.V. “Cape Mars”)，於今日(3月24日)在青島北海造船公司舉行新船命名儀式。

典禮由遠東集團董事長徐旭東先生親自主持，並邀請溢達集團董事長(Chairman of Esquel Group)楊敏德(Marjorie Yang)女士為「裕宇輪」命名。典禮在徐旭東董事長、楊敏德女士及眾多賓客的觀禮見證下，順利圓滿完成。裕宇輪船長299.92公尺，船寬50公尺，載重噸210,000公噸，是裕民航運船隊汰舊換新規劃中委託青島北海造船公司建造的四艘210,000載重噸海岬型(Cape size)散裝貨輪系列中的第四艘。

裕民依據一貫的節能環保概念打造，配置最先進MAN B&W主機，安裝導流罩、消渦鰭，以及採用低阻防污漆等節能措施，搭配船隊安全管理數位化系統，貫徹裕民一直以來的綠色航運信念。此外，主電機均配備氮氧化物處理系統(SCR)，滿足IMO Tier III氮氧化物排放要求，其EEDI (Energy Efficiency Design Index, 船舶能效設計指標數)低於基準線-30%，其超低油耗表現超越IMO第二階段EEDI -20%的要求。

裕民於永續經營及ESG的努力一直不遺餘力，在2022台灣企業永續獎(TCSA)中，榮獲《企業永續報告獎》運輸業金獎殊榮，同時為《富時社會責任新興市場指數FTSE4Good Emerging Index》《台灣永續指數 FTSE4Good TIP Taiwan ESG Index》成分股，都是來自國內外的肯定。裕民關注各項國際永續倡議的發展，掌握永續脈動及趨勢。

2022年響應工商協進會「1.5度C氣候行動宣言」，邁向低碳轉型，另外簽署「R20氣候行動區域組織」之氣候倡議書，以永續運輸，連結世界，打造淨零未來。加入Getting to Zero Coalition國際組織，承諾規劃打造以零碳排燃料為動力的船舶，達到海洋淨零碳排放的目標。裕民落實企業責任及治理精神，實踐公益，重視職業安全及人權，倡議公正轉型，達成社會共融。加入《海洋反貪腐網絡》(MACN)平台，與國際政府、民間組織合作，打擊航運業貪腐行為。

裕民航運目前擁有Capesize、Panamax、Post Panamax、Supramax、Ultramax、水泥船、超大型油輪(VLCC)及超大型礦砂船(VLOC)及海洋風電人員運輸船(CTV)等船型，自有散裝船隊平均年齡約6.6年，再加合資及在建船舶，裕民船隊運力為73艘，總載重噸位為882萬噸，海外設有新加坡及香港、廈門等子公司，國內則有專注綠能運輸的子公司裕民風能航運公司。

裕民 4G 造船

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