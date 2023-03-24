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樹林潭興街海砂屋都更案今通過 預計下半年發布實施

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
樹林潭興街社區現況內部照。圖／新北市都更處提供
樹林潭興街社區現況內部照。圖／新北市都更處提供

新北市府專案輔導海砂屋的樹林潭興街社區，今天經都市更新審議會通過，確定建築規劃設設計範圍，更新後將興建3棟的住商混合大樓，並有公共托育中心。本案預計今年下半年核定發布實施，新北市都更處表示，因還有9戶還待協調，預計最快明年動工。

本案位於樹林區大安路、潭興街及潭興街107巷21弄所圍街廓中，面積3197.96平方公尺，現況為5層樓鋼筋混凝土造建物，屋齡超過30年，戶數達80戶，2006年被鑑定為海砂屋，有重建急迫性。

都更處指出，住戶從前期整合到送件審議期間，新北市都更推動辦公室一路提供專業諮詢，後轉由市府持續輔導，透過都更二箭提高基準容積增加住戶更新意願。

都更處表示，住戶成立更新會並於2021年6月23日提出都更申請，審議過程中，新北市府輔導團隊協助更新會整合、與鄰地溝通協調，並聯合新北市府相關局處一同釐清案件疑義，在各方合作協助下排除障礙順利完成，現終於走到審議最後階段。

都更處指出，本案更新後，將興建3棟地上15層、地下3層的鋼筋混凝土造181戶住商混合大樓，且因符合新北市「都更二箭-主幹道沿線都更」 政策，獲得20%基準容積加給，更新後將回饋公共托老中心，提供周邊社區老 人照護服務，同時提升生活機能。

新北市目前專案輔導海砂屋共有3件，包含樹林潭興街社區、板橋富豪社區及淡水東來社區，板橋富豪社區元規劃要設計兩個車道出入口，但周邊道路狹小，擔憂影響交通，目前還在規劃設計中。

而淡水東來社區2012年鑑定為海砂屋，2019年新北市長侯友宜上任，在當年拆除大樓，住戶答應重建，但目前大樓拆除留下一片空地作為停車場，尚未動工。都更處表示，現階段委託顧問公司進行權利變換計畫，其涉及內部選配等權利，當中也有地下車位有使用權而沒有所有權的問題，情況較為複雜。

樹林潭興街社區現況外關照。圖／新北市都更處提供
樹林潭興街社區現況外關照。圖／新北市都更處提供
樹林潭興街社區完工模擬圖。圖／新北市都更處提供
樹林潭興街社區完工模擬圖。圖／新北市都更處提供

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