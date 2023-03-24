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北車15分捷運通勤圈 房價還有4字頭

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
距離台北車站15分鐘捷達車程內的所有捷達站點中，三和國中站房屋平均單價為40.1萬，最為實惠。圖／永慶房屋提供
距離台北車站15分鐘捷達車程內的所有捷達站點中，三和國中站房屋平均單價為40.1萬，最為實惠。圖／永慶房屋提供

鄰近市中心，房價相較便宜，是許多人買房夢想地點。永慶房屋統計距離捷運台北車站通勤時間15分鐘內62個捷運車站周遭的平均房屋單價，其中橘線中和新蘆線三和國中站房價最實惠，平均單價為40.1萬元。

另外平均單價最低前五名，除三和國中外，其他四站為三重國小站、三重站、菜寮站、台北橋站，都在中和新蘆線三重地區，單價42萬至49萬元，均在四字頭。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，居住在上述5個三重區的捷運站點周遭，最多只搭乘4站就可以抵達民權西路站，再轉乘紅線便能抵達台北市中心。而這五個站點房價，相較捷運車程同樣需15分鐘才能抵達台北車站的台北101/世貿捷運站（91.6萬元），房價便宜將近一半。

陳金萍指出，三重區距離台北僅一河之隔，房價相對便宜，成為許多民眾選擇落腳的區域。根據新北市今年2月人口統計，三重人口達38萬人，位居新北第四名。台北橋上著名的「機車瀑布」，更成為三重人的日常風景。

未來三重區房市也充滿前景。除了該行政區內有仁義重劃區等利多外，包含台北雙子星、台北郵局公辦都更等諸多開發案的西區門戶計畫也緊鄰三重地區，對於三重地區的未來發展必定有所助益。

若是在距離捷運台北車站站15分鐘的捷運範圍內，比較兩捷運站點之間的房屋平均單價價差，差距最大的為捷運公館站和捷運萬隆站，房屋平均單價價差高達30萬元。

細看台北捷運資料，公館站和萬隆站的捷運通勤時間僅2分鐘，等同於為了節省1分鐘的捷運通勤時間，房屋每坪要多花15萬元。

陳金萍分析，捷運公館站緊鄰台大，因有眾多台大學生的住宿需求，商圈熱絡，加上周遭多為小坪數產品，也使得房屋單價居高不下。

相較之下，捷運萬隆站位於文山區，距離公館站只有一站，比起公館站周遭大安區、中正區的房價來的實惠許多，生活機能也相當完整，因此不少民眾、甚至是台大教授退而求其次選擇捷運萬隆站周遭居住。

資料來源／永慶房屋
資料來源／永慶房屋
捷運萬隆站。圖／永慶房屋提供
捷運萬隆站。圖／永慶房屋提供

捷運 房價

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