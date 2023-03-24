金酒公開遴選總經理 擇優10人清明連假後面試

金門酒廠公司今天表示，金酒公開遴選總經理人事案的書面審查已完成，擇優10人將進行下階段的面試；預定清明連假過後展開面試，再經董事會通過後公布人選。

金酒發布新聞指出，金酒公開遴選總經理，共有87人報名，經資格審查後40人符合資格條件，金酒近日召開遴選審議委員會，由出席委員就報名者所檢附書面資料進行審查，完成審查。

有關遴選審議作業，金酒表示，由於符合資格人數多達40人，書面審查資料甚多，委員會幾乎是以馬拉松式進行審查，同時因每名報名者都相當優秀，學經歷豐富，委員很難立即做出比較。最後在出席委員共識下，擇優選出10人，將於近期通知到場面試。

金酒人資經理許嘉祥告訴中央社記者，現正協調遴選委員的時間，預計清明連假後辦理面試，期盼透過當面溝通，選出最適當總經理人選。

許嘉祥說，總經理人選審查標準，包括對白酒市場熟悉度、行銷能力（含溝通能力、推展能力及實績）、營運能力（含執行力及實績）、市場經驗及實績、專業知識及其它等面向。

為落實公平，金酒表示，總經理遴選委員分別由董監事代表、機關學校代表、酒類同業公會、同鄉會推薦在台經商的金門人士、金酒工會代表等專家學者組成。

金門酒廠總經理人事案往昔都是由金門縣政府派任，今年起改為公開遴選。