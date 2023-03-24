超Chill麥田裝置藝術in水湳 總太地產偕東海建築系合作

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
超Chill麥田裝置藝術in水湳，總太地產偕東海建築系創業界之先。記者宋健生/攝影
超Chill麥田裝置藝術in水湳，總太地產偕東海建築系創業界之先。記者宋健生/攝影

今年推案重心全在水湳國際智慧城的總太地產（3056），與東海大學建築系進行產學合作計畫，即日起在水湳智慧城展出，此項計畫以永續生活新「寓」言為題，發展出四座大型戶外裝置藝術街廓。

參觀者可以自在的沈浸其中，感受時間流動與風、光、綠影的潮Chill生活感動，並體驗3056 Asia1與土地共好的永續建築探尋。

台中最夯的水湳永續智慧城核心要道敦化路與經貿路口，最近出現一大片黃澄澄麥田隨風搖曳，還有四座大型裝置作品佇立麥田之中，吸引民眾駐足欣賞，甚至成為網紅與年輕人爭相打卡的熱點。

總太地產董事長翁毓羚今(23)日偕同東海大學建築系副教授邱浩修、建築系副教授兼系主任曾瑋，以及建築系講師謝秉潔、陳建同、游見、廖炯昇等人，共同發表這項業界首創的產學合作計畫。

四座大型戶外裝置，也是四座分別由互動關係、建築材質、空間功能、時間性等面向構築而成的空間，並巧妙的鑲嵌於金黃色的小麥田中，再搭配燈光、水噴霧等設計，營造出日夜的不同氛圍。

翁毓羚指出，永續未來，是全球各國與企業都正積極落實的ESG、聯合國17項永續發展目標(SDGs)，響應全球2050淨零碳排願景，納入ESG永續發展理念。

而中台灣是製造產業重鎮，也是台灣研發、台灣製造的核心，各輸出國際的產業品牌在此登踏世界舞台，更與台中市政府以普立茲克獎大師團規格，打造水湳永續智慧城、國際會展中心、綠美圖等相互呼應。

翁毓羚表示，總太地產將深耕水湳特區，以永續城市、健康建築為目標，特別造訪中台灣建築最高學府；東海、逢甲兩所大學，分別與其發展特色結合，開展出不同的專案計畫。

而率先登場的，便是與東海大學合作的戶外裝置藝術街廓，由今年將代表Team Taiwan前往威尼斯建築雙年展台灣館策展代表的建築系主任曾瑋領軍，與邱浩修教授策劃，一同回歸「越在地越國際」的後疫情時代視野，並以麥田裏的裝置，帶到訪者回到人本的感知，體驗大規模地景藝術。

翁毓羚透露，因「智能種子屋建置計畫」與東海大學建築系結緣，「智能種子屋」以建置減碳、創能、平衡的「自主性建築」，打造一個異地共居、環境共享、城鄉共好的智慧生活場域，對於住宅規劃的想法是極具文化內涵的設計，用永續角度談建築，既創新又符合時代趨勢。

此次邀請了東海大學建築系師生、藝術家一起來創作裝置藝術，更聚焦疫情後、數位時代居住行為的變動，相當具有可看性，歡迎民眾一起來現場感受。

而眾所期待的ASIA 1水湳永續中心，將於5月落成啟用。翁毓羚說，此次與東海大學建築系合作的戶外裝置藝術展覽，戶外空間將對外開放，歡迎預約，未來也會陸續舉辦各式體驗活動與創作工坊，歡迎親身感受從不同的建築觀點出發，思考人類與自然和諧共生的新生活價值。

東海大學 裝置藝術 疫情

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