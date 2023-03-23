foodpanda旗下pandago將在六都及新竹推C2C即時快遞

外送平台、德商foodpanda今日宣布，旗下pandago 即時快遞服務將整合至App提供一站式服務應用，正式於六都及新竹地區推出 C2C 即時快遞服務，所有消費者都能透過foodpanda App體驗「媒合時間最快」、「操作最便利」的急速快遞服務，預計今年第4季拓展至全台本島各縣市，預估2024年pandago整體運營可望突破300萬張訂單，再創成長新高峰。

foodpanda旗下pandago 即時快遞服務在2021年首度推出B2C商務應用後，在平台上為數百家零售消費等企業提供外送服務，以強大外送運能，成為業界最多品牌使用的即時快遞服務，現在消費者透過App一鍵媒合各種幫手來解決生活大小事，成為新型態消費趨勢，追求效率的「幫手經濟」崛起，即時又急速的快物流需求也與日俱增。

foodpanda 營運總監秦宇表示，人們恢復正常實體互動，急、忙、忘等快商務應用需求將大幅擴張。pandago服務拓展到 C2C 市場並整合至foodpanda App內，將一舉完備商務及生活應用即時快遞市場，結合美食外送、生鮮雜貨、內用優惠等，打造消費者、外送夥伴、商家的三贏。