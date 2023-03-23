快訊

補班小確幸！肯德基「炸雞＋蛋撻」現省330元 5款明星商品買1送1

AT1風暴還沒完？金管會：財管及複委託逾百位客戶、18億變壁紙

foodpanda旗下pandago將在六都及新竹推C2C即時快遞

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

外送平台、德商foodpanda今日宣布，旗下pandago 即時快遞服務將整合至App提供一站式服務應用，正式於六都及新竹地區推出 C2C 即時快遞服務，所有消費者都能透過foodpanda App體驗「媒合時間最快」、「操作最便利」的急速快遞服務，預計今年第4季拓展至全台本島各縣市，預估2024年pandago整體運營可望突破300萬張訂單，再創成長新高峰。

foodpanda旗下pandago 即時快遞服務在2021年首度推出B2C商務應用後，在平台上為數百家零售消費等企業提供外送服務，以強大外送運能，成為業界最多品牌使用的即時快遞服務，現在消費者透過App一鍵媒合各種幫手來解決生活大小事，成為新型態消費趨勢，追求效率的「幫手經濟」崛起，即時又急速的快物流需求也與日俱增。

foodpanda 營運總監秦宇表示，人們恢復正常實體互動，急、忙、忘等快商務應用需求將大幅擴張。pandago服務拓展到 C2C 市場並整合至foodpanda App內，將一舉完備商務及生活應用即時快遞市場，結合美食外送、生鮮雜貨、內用優惠等，打造消費者、外送夥伴、商家的三贏。

美食外送

延伸閱讀

炸物店老闆自訂自棄詐財害慘熊貓外送 當庭悔過檢緩起訴

熊貓外送將改騎Gogoro 2！Gogoro攜手新加坡C&C共同宣布與foodpanda展開合作

星巴克買1送1！星巴克「外送4優惠」：買一送一、新品優惠價，一路喝到清明連假

「台陸通」正式上線 兩岸快遞往來 最快5天送達

相關新聞

首批國有房地包租5月開標 中南部22戶共74.8萬元

財政部國產署今宣布推出首批國有房地包租，合計推出中南部22戶共三標，目的是將閒置國有老舊房地標租給包租業者，經修繕後再以...

GOGORO攜手foodpanda 於新加坡展開電動機車電池交換系統試點計畫

Gogoro和Cycle ＆Carriage共同宣布與外送領導平台foodpanda合作於新加坡展開電動機車電池交換系統...

正新MAXXIS輪胎 成功搶進供應BMW 1系列落地胎

正新MAXXIS將供應BMW 1系列的落地胎，這是正新首次成為高級車品牌的落地胎供應廠，在此之前正新供應BMW的預備胎，...

奇美燃氣汽電共生廠商轉 實現80%用電自主供給

全球高性能材料領導廠商奇美實業今（23）日宣布，其位於台南仁德廠之汽電共生廠正式商轉，成為全台首家完工啟用自建燃氣汽電共...

巨大：自行車庫存 超乎預期

庫存居高不下，自行車雙雄同聲喊苦。巨大公司執行長劉湧昌昨（22）日坦言，庫存高得超乎預期，去化速度也意外的慢，最快9月以...

兩戶豪宅交易 坪價衝215萬

今年首筆單價破200萬元的豪宅交易出爐，據實價登錄，電子材料零售商宸創國際趕在私法人購屋許可制上路前，今年2月一口氣成交...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦