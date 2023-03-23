首批國有房地包租5月開標 中南部22戶共74.8萬元

財政部國產署今宣布推出首批國有房地包租，合計推出中南部22戶共三標，目的是將閒置國有老舊房地標租給包租業者，經修繕後再以相對較低的租金轉租給民眾，標案將於112年5月16日開始陸續開標，中南部22戶共74.8萬元。

國產署去年宣布建立國有房地包租新制，國產署經管屋齡較高、待修繕的閒置住宅，來源包括眷舍、宿舍或民間捐贈等，希望藉由包租方式，擴大租屋市場供給。

國有房地標租的租金底價是以土地公告地5%、房屋現值10%來訂定，投標價高者得，五年為一期，業者可原條件續約一次，等於最長為十年。業者需負擔修繕成本，由於底價估算方式相較市價有一段距離，再加上修繕成本，仍有機會以較低租金水準轉租給民眾。

財政部國產署副署長王彩葉表示，首批3標於今年5月16日開標，以投標金額最高者得標。其位於台中市10戶、高雄市10戶及台南市2戶，皆坐落於商業區或住宅區，20坪以下房型為主。

王彩葉說，台中市10戶年租金8.8萬，南區土地較大，因此年租金底價會較高，高雄市10戶底價約63萬，台南2戶3萬元。她說，有意投標業者可到現場看屋況，再看要修繕程度，以訂定租金水準，租金尚未設限。屋齡則介於25年以上到50年。

包租商承租後再轉租給民眾，包租業者需要依照屋況進行修繕，包租業與民眾簽訂轉租契約時，依規定需向民眾提供轉租契約載明租賃物範圍、租賃期間及得終止租約事由。

台中市房地位於中區自由段、南區下橋子頭段、北區賴厝廍段等，房型約5至10坪間，位處精華區且鄰近學校及中清路及臺灣大道。中區房地鄰近台中火車站、第二市場，南區房地鄰近五權火車站，北區賴厝廍段距國立自然科學博物館車程僅需6分鐘。

高雄市房地位於苓雅區正德段、新興區大統段及新興段、鹽埕區府北段及前金區東金段，房型分約15坪、6至30坪、8坪，該等房地分別鄰近科工館火車站、新崛江商圈、高雄火車站及六合觀光夜市、高雄市立歷史博物館。臺南市房地則位於南區鹽埕段、永康區鹽中段，房型約6坪、20坪，鄰近安平工業區及學校、台南應用科技大學。