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Global Mall母親節首波「美好購物節」 拚業績增三成

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
Global Mall母親節檔期首推「點數兌好禮，周周蒐夢幻品」。圖/記者嚴雅芳攝影
Global Mall母親節檔期首推「點數兌好禮，周周蒐夢幻品」。圖/記者嚴雅芳攝影

隨著疫情輕症免通報、免隔離上路實施，百貨業迎母親節檔期，Global Mall首波母親節檔期將於3月30日至4月19日推出《美好購物節》，以歡樂慶典為主題，加碼首獻三大回饋，從點數、禮券雙回饋、全通路共享消費累計抽獎、點數效益再放大，提供周周夢幻兌禮及不同兌換門檻，同時還策劃三大歡樂特展，目標母親節檔期業績成長三成。

環球購物中心Global Mall表示，今年以來業績表現受到過年旺季以及疫情解封所帶動，平均增幅達二成，旗下各館包括A8、A9、A19成長幅度達25%，中和店更有超過30%的成長。從業種來看，尤其是餐飲需求大爆發，不少餐廳不僅假日客滿，平日晚上也是一位難求，另外，隨著消費者社交需求增加，服飾以及彩妝需求也增溫，

隨著疫情解封、生活逐漸回歸常態，Global Mall表示，今年以來以休閒服飾、餐飲美食及美妝保養成長幅度最高，看準海內外旅遊風潮、高質感生活及健康成為生活基本標配三大趨勢，加上政府近期將普發6,000元現金，Global Mall今年母親節檔期主打旅遊休閒服飾配件、家庭和樂必備三機家電，兼具健康智能及美型質感，以及美妝保養品等優惠6折起，提供消費者精打細算之餘，享高品質生活。

疫後海內外旅遊爆發，加上4月連假出遊潮，將帶動休閒服飾銷量持續成長，Global Mall主打機能舒適性，推休閒服飾、旅遊小包及運動鞋款優惠6折起，搭配口罩解封後業績成長達15%的美妝保養品，因應天氣轉熱，將以潤白淨膚、防水抗汗為主。

另，根據Global Mall統計，會員使用點數折抵的消費金額逐年增加，年增近30%，看準此趨勢，且因應會員寵愛年，Global Mall首波母親節回饋全面再升級，首度獻上「點數、禮券雙回饋最高18%」，3月30日至4月19日刷GMpay綁定Global Mall聯名卡，於新北中和、桃園A8、A19、屏東市當日累計消費滿3,000元，最高送會員點數1,200點及200元電子商品禮券，相當於回饋價值達18%、更點數加贈創歷年最高達40倍，讓會員一次享雙回饋，還能多元彈性運用。

另車站店板橋車站、南港車站、林口A9、新左營車站則為會員持GMpay消費當日累計滿2,000元贈點數800點；若刷GMpay綁定Global Mall聯名卡，當日累計消費滿3,000元，最高送800點及200元電子商品禮券。

母親節 禮券

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