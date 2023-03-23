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正新董座陳榮華：輪胎業已從谷底翻揚

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導
正新、台化與福懋合作，從海洋廢棄漁網回收做輪胎。邱馨儀攝
正新、台化與福懋合作，從海洋廢棄漁網回收做輪胎。邱馨儀攝

正新輪胎（2105）董事長陳榮華今（23）日表示，雖然自行車存在庫存的問題，但正新從小胎做到大胎，除了自行車之外，其餘產業表現都不弱。包括汽機車胎都在疫情過後，使用率高，展現剛性需求，預期今年都可以有不錯的成績。尤其是大陸市場，終於擺脫封城問題，預期今年大陸市場需求也將回升，輪胎業可以說是已經從谷底翻揚了。

正新今日在台北國際自行車展中宣布，正新追求品質與永續，藉由正新、台化（1326）與福懋（1434）公司三方攜手合作，導入使用來自回收海洋漁業為原料的環保耐隆簾布製作自行車輪胎，透過優良生產技術與嚴密品質管控，輪胎品質更穩定、性能優良，無論山野或公路，皆能夠為騎行者提供更舒適、安全的使用體驗。此舉不僅降低了對有限自然資源的依賴，更為環境永續與生態環保盡一份力量，以實際行動消除污染、愛護地球。

正新集團旗下瑪吉斯輪胎，已連續三年由德國權威媒體Enduro Mountainbike Magazine評選為最受歡迎登山車輪胎品牌 Best Tire Brand，產品廣受好評，更是各大品牌指定新車配套，頂尖車隊選手、消費者騎乘首選。作為全球自行車胎的領導者，瑪吉斯品牌肩負著對消費者與社會的重大責任，除了持續提供高性能輪胎，更致力推動環保永續，實現更美好的未來。

台化公司是全球少數成功量產，以化學法散聚回收耐隆的企業之一，將使用過後的耐隆漁具經過精密製程，還原為耐隆的原料己內醯胺後，再製耐隆，取得GRS(Global Recycled Standard)環保產品認證，主要應用於品牌服飾，本次與福懋、正新公司並肩合作，擴展應用於輪胎簾布。

福懋公司應用台化海洋回收耐隆，配合輪胎品牌客戶需求，生產高品質環保輪胎簾布交予正新公司製成環保自行車輪胎。進而擴大海洋耐隆廢棄物去化管道，並賦予其高值化與再生的新用途，促進永續經濟，守護海洋環境。

正新輪胎 自行車 環保

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