快訊

經典賽關注度創新高 他指本屆賽事帶出這些棒球發展問題

青春動滋券常態發放 教育部：「這族群」每人每年500元

艾成弟弟艾翔驚傳心肌梗塞逝！年輕人猝死多因心血管出問題 4生活型態易致命

林口人開「烘」！網路人氣單人燒肉Top1品牌「燒肉Smile」來了

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
人氣必點套餐「Smile盛合套餐」（650+10元）則有牛、雞、豬、海鮮等7款海陸食材一次滿足。業者提供
人氣必點套餐「Smile盛合套餐」（650+10元）則有牛、雞、豬、海鮮等7款海陸食材一次滿足。業者提供

築間餐飲集團旗下超人氣單人燒肉品牌「燒肉Smile」到林口展店，築間餐飲集團表示，除了「燒肉Smile」進駐林口之外，「築間幸福鍋物」也來了，一口氣進駐雙品牌，提供消費者多元用餐選擇。

「燒肉Smile」為林口首間個人燒肉餐廳，連續17個小時營業，也讓林口人宵夜市場多了新選擇，尚未正式營運，首個周末預約訂位近8成滿。築間餐飲集團進一步指出，近來個人燒肉商機旺，今年預計在台北市跟嘉義市也有燒肉Smile展店計劃，持續佈局個人燒肉市場。

「燒肉Smile」林口文化店，席設88個位子，設計單人座位及2-4人座位，採半開放式包廂，有專屬個人烤爐座位設計，即使是一個人也能輕鬆開烤。開幕前十天3/24-4/2消費任一套餐即可參加刮刮樂活動，有機會獲得帝王蟹腳、牛舌、A5和牛、伊比利豚等多項嚴選食材。

而且還能一人吃燒肉，「燒肉Smile」主打個人式燒肉套餐，除了嚴選肉品外，每份套餐均含均含越光米飯、韓式泡菜及獨家海老味噌湯，還有多種野菜沙拉、飲料自助無限放題，套餐只要單人消費滿500元，即可免費將越光米飯，升級為「蔥花玉子拌飯」（溫泉蛋）或「蔥油拌飯」。

開幕期間凡於該門店消費，打卡分享或評論五星（IG/FB/GOOGLE擇一），即享優惠加價購「79元巨無霸草蝦」或「50元厚切板腱牛排、梅花豚排、軟絲、鱸魚菲力」（四選一），通通只要銅板價，要讓消費者爽吃到凌晨4點。

餐飲

延伸閱讀

林口中山路與竹林路口陸橋拆除 月底連兩周末夜間封閉

獨／意外！挑戰洪孟楷 陳偉杰證實將參加國民黨立委初選

何博文將角逐淡水、林口立委 鄭宇恩宣布不參選

與蘇系條件交換？避免板橋內鬥 何博文改戰淡水、林口立委

相關新聞

巨大：自行車庫存 超乎預期

庫存居高不下，自行車雙雄同聲喊苦。巨大公司執行長劉湧昌昨（22）日坦言，庫存高得超乎預期，去化速度也意外的慢，最快9月以...

兩戶豪宅交易 坪價衝215萬

今年首筆單價破200萬元的豪宅交易出爐，據實價登錄，電子材料零售商宸創國際趕在私法人購屋許可制上路前，今年2月一口氣成交...

直播平台砸6.8億買四戶豪辦

台北市再現豪辦交易，據實價登錄，「欣翰士林官邸」去年底一口氣賣出四樓的四戶共計837.3坪，以總價6.8億元售出，平均單...

長榮爆巨額違約交割 少年海神又見翻船

長榮高股息行情未如預期，少年海神又見翻船！臺灣證券交易所22日統計，證券商昨（22）日申報集中市場違約買進加計賣出金額達...

智慧經營／張篆楷解決問題 凝聚向心力

1111人力銀行網路事業群總經理張篆楷旗下直屬同仁超過400人，他大方分享身為企業高階主管的帶人心法，「你擔任人家的主管...

連鎖效應／美國餐飲業風向變了

台灣上市類股中觀光事業，包含酒店、餐飲、旅行社與健身房（健身工廠總公司柏文在2016年掛牌，亦納入觀光事業類股），而美股...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦