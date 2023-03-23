快訊

經典賽關注度創新高 他指本屆賽事帶出這些棒球發展問題

青春動滋券常態發放 教育部：「這族群」每人每年500元

艾成弟弟艾翔驚傳心肌梗塞逝！年輕人猝死多因心血管出問題 4生活型態易致命

3月25日起小三通開放客運中轉 航港局公布航班表

經濟日報／ 記者楊文琪／台北即時報導
金廈小三通4月份航班表。航港局提供
金廈小三通4月份航班表。航港局提供

因應陸委會日前公布自今年3月25日起開放小三通客運中轉政策，搭乘旅客擴大至國人及其陸配等可搭乘及中轉，航港局協調金、馬地方政府及航商依旅客需求規劃航班，並提前公布航班表，以利民眾訂位。

在疫情控制並考量清明節民俗追思需求，陸委會公布在清明節前自今年3月25日起開放小三通客運中轉之政策，除搭乘旅客擴大至國人及其陸配等外，各航線航班數量也因應旅客需求進行增班，航港局於3月21日邀集金、馬地方政府、小三通航商及CIQS等相關單位確認均已完成整備，並將視旅客人數適時增派人力及運作量能，以及協調航班安排。

在陸委會所公布航班上限之原則下，金廈航線自3月25日起調增為每日六個往返航班、金泉航線及馬祖小三通(福澳-琅岐、白沙-黃岐)航線3月份仍維持原有排班，自4月1日起金泉航線調增為每週三個往返航班、馬祖小三通航線調增為每週14個往返航班，同時取消原旅客需預先向金、馬地方政府登記作業，符合資格旅客得持身份證明文件向航商購票搭乘，各航線航班表將公布於航港局官網小三通航班專區，以便旅客查詢。

小三通航班表下載網址：https://www.motcmpb.gov.tw/Information?siteId=1&nodeId=543

金廈小三通3月份航班表。航港局提供
金廈小三通3月份航班表。航港局提供
3月25日起開放小三通客運中轉，航港局協調金、馬地方政府及航商依旅客需求規劃航班，並提前公布航班表，以利民眾訂位。記者楊文琪/攝影
3月25日起開放小三通客運中轉，航港局協調金、馬地方政府及航商依旅客需求規劃航班，並提前公布航班表，以利民眾訂位。記者楊文琪/攝影

航線 小三通 陸委會

延伸閱讀

沒坐過遊艇？大鵬灣帆船生活節4月起開放自駕搭乘體驗

碰！貨櫃輪撞高雄港「船長才是老大」引水人喝醉仍免責

7萬噸貨櫃輪筆直撞上高雄港 傳引水人有酒精反應

小三通擴大開放 台商呼聲一片：不用再被當次等公民

相關新聞

GOGORO攜手foodpanda 於新加坡展開電動機車電池交換系統試點計畫

Gogoro和Cycle ＆Carriage共同宣布與外送領導平台foodpanda合作於新加坡展開電動機車電池交換系統...

巨大：自行車庫存 超乎預期

庫存居高不下，自行車雙雄同聲喊苦。巨大公司執行長劉湧昌昨（22）日坦言，庫存高得超乎預期，去化速度也意外的慢，最快9月以...

兩戶豪宅交易 坪價衝215萬

今年首筆單價破200萬元的豪宅交易出爐，據實價登錄，電子材料零售商宸創國際趕在私法人購屋許可制上路前，今年2月一口氣成交...

直播平台砸6.8億買四戶豪辦

台北市再現豪辦交易，據實價登錄，「欣翰士林官邸」去年底一口氣賣出四樓的四戶共計837.3坪，以總價6.8億元售出，平均單...

長榮爆巨額違約交割 少年海神又見翻船

長榮高股息行情未如預期，少年海神又見翻船！臺灣證券交易所22日統計，證券商昨（22）日申報集中市場違約買進加計賣出金額達...

智慧經營／張篆楷解決問題 凝聚向心力

1111人力銀行網路事業群總經理張篆楷旗下直屬同仁超過400人，他大方分享身為企業高階主管的帶人心法，「你擔任人家的主管...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦