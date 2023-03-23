搶兒童節商機 博客來揭童書暢銷榜、10大玩具禮物清單

歡慶兒童節，博客來推出「兒童節禮物」童書、玩具展，包含2023年上半年最超值的「童書展」，6,000種圖書全面5折起，除折扣優惠外，依照不同年紀規劃「分齡」專區、集結七大「熱搜關鍵字」特企，打造孩子FQ力、從小培養SDGs等主題書展。「兒童玩具」則網羅百款的益智遊戲、STEAM、玩具車、戶外運動、卡通IP等兒童玩具全面5折起，強打Funbox Toys旗艦館，以及樂高LEGO、2PLUS灣加遊戲等品牌。此外，同步揭露「2023第1季童書暢銷榜」、「兒童節玩具10大禮物清單」。

根據博客來銷售統計，今年第1季童書暢銷榜，兒童版的解憂雜貨店《神奇柑仔店》魅力不減，在新作《神奇柑仔店14：炫耀餅乾的副作用》買氣帶領下系列書熱銷萬本，分占TOP1、2、8，3個席次，作者廣嶋玲子另一重點系列《妖怪托顧所》也有穩定銷量；童書熱門IP《達克比辦案12》同樣榜上有名。

綜合第1季書單來看，經濟劇變，面對不確定性、更要能去想像創造、能溝通協作與執行，「生涯規劃」、「自我管理」、「思考」、「溝通表達」等主題熱賣，如幫助孩子找到讀書動力《我們為什麼要讀書？為什麼要工作？》，還有開賣一個多月即登上暢銷TOP5《在咖啡廳遇見彼得．杜拉克》都是代表。面對時事與霸凌議題，公民與法治素養也是家長關心的重要議題，第1季熱銷童書前10名就有兩本與培養法律基本素養有關，如《童話陪審團套書》、《給兒童的小六法全書》。STEAM教育、益智桌遊玩具最熱銷，連假外出需求高，攜帶款、拼圖/STEAM/樂高較同期成長2成。

看好育兒商機，博客來即日起舉辦「兒童玩具展」，精選百款益智玩具、趣味桌遊、IP卡通玩具、戶外運動等，以「品牌」為活動主軸，像是funbox TOYS，樂高LEGO、2PLUS灣加玩具都是強打重點，期望與品牌共同成長，預估可帶動活動業績成長2成。

根據近一個月的銷售資料提出「兒童節十大熱門兒童玩具」，發現「STEAM教育」適合全家大小一起玩的桌遊最受家長青睞，益智桌遊上榜多達3個名次，如，大富翁-[粉Q]台灣之旅、2Plus初學香蕉拼字桌上遊戲、【SMART GAMES】迷你IQ大挑戰，可見父母育兒方向除了玩樂外，更重視全方位養成。

其次是「卡通明星」，如寶可夢、角落小夥伴、汪汪隊系列最受孩子歡迎，《冰雪奇緣》Elsa與Anna持續穩坐小女孩最愛的公主寶座；受影視熱播影響，《鬼滅之刃》和《新世紀福音戰士》等也有不錯的表現。隨著連假到來外出需求高，玩具廠也推出攜帶款或是多件商品組合的福袋玩具，拼圖/STEAM/樂高這種能獨立作業，培養自我思考的遊戲，更是較去年同期成長2成。國際足球、棒球賽事熱，帶動兒童戶外玩具相關品項的成長。

博客來童書展，主打圖畫書、知識繪本、遊戲書、科普百科、中英語學習等6,000多種參展品項5折起，展期享66折加購經典童書《猜猜我有多愛你》、《小王子圖像版》，更推出百元有找、66折以下等折扣專區。還有少年說書單元透過影音呈現，讓孩子們推薦自己喜歡的書，家長快速找到最佳的兒童禮物。強勢童書新作陸續開賣，如22日上市的《用點心學校14》，3月27日還有華文奇幻天后陳郁如的《仙靈傳奇6鏡道》、以及《七個好習慣繪本版》開始預購，緊接著兒童界天王巨星《屁屁偵探動畫漫畫7》也將於3月29日接力登場。