聯合航空推友善服務 經濟艙也只要3萬出頭

聯合航空疫後逐步重建全球航空網絡，不但推出友善服務，也因應市場機制推出台北-舊金山經濟艙30,050元票價，面對疫後航空市場逐漸復甦，各航空業者的競爭也漸趨激烈，聯合航空台灣區業務總經理唐靜儀表示，3萬元是一個很友善的價格。

疫後因旅客需求增加，但不少航空公司人力仍然不足，許多機場的人力也會全部歸隊下，航班仍未能回到疫情前水準，加上通貨膨脹等因素，機票票價普遍上漲，聯合航空恢復台北-舊金山直飛航線每日一班，推出經濟艙30,050元、豪華經濟艙59,100元、商務艙146,050元。

對於票價，聯合航空大中華區、韓國及東南亞區域銷售董事戴亞斯（Walter Dias）表示，市場的力量是很大的，票價是依據市場機制來訂定，例如某個時間很多旅客預訂，票價自然會高一點，少人訂就會低一點，由於疫後出現出國潮，所以會有供不應求的現象，感覺票價會高一點。

不過他表示，或許是因為三年疫情，讓很多人悶在家裡，現在疫後開放國境，很多人就捨得對自己好一點，願意購買商務艙，從訂票的狀況就看的出來有這種趨勢。

為了提供旅客更舒適的服務，聯合航空推出四項友善服務：一、前程萬里飛行計畫提供最多元的方式賺取、使用哩程，且哩程數永不過期；二、機上可免費使用傳遞文字訊息的Message、Facebook及WhatsApp，使旅遊聯繫不中斷。

三、24小時彈性定位策略，不限票種皆能在預訂購票後24小時內免費取消、獲得全額退款；四、家長可免費位同行12歲以下進行劃位，已相鄰自己的座位（包含經濟艙產品）。

另外，戴亞斯表示，聯合航空在疫情期間預訂了270架新飛機，預計將於2032年前引進700架全新單走道客機及廣體飛機，其中包含270架單走道客機、200架波音787夢幻客機，另外還有100架保留選擇權，希望新機儘速直飛亞洲，並會於2025年前完成現有窄體客機內部更新。