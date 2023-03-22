ESG浪潮來襲 陶朱隱園、京華廣場成最具代表性建築

2023 ESG永續台灣第三屆國際高峰論壇舉辦《迎戰零碳時代》論壇21日落幕，本屆邀請到總統蔡英文為開幕致詞，並邀集史丹佛大學 Doerr永續發展學院院長 Arun Majumdar(視訊)、經濟部政務次長曾文生、台中市市長盧秀燕、台北市副市長李四川、玉山銀行董事長黃男州、臺北大學自然資源與環境管理研究所教授李堅明、Stantec美商傑明工程總經理黃靖修等產官學專家與威京總部集團沈慶京主席共同以「台灣零碳排放」、「全球ESG潮流」兩大議題交換心得並提出建言。

威京總部集團主席沈慶京表示，台灣地狹人稠又是以出口為導向的國家，若以外銷金額來看，恐將是人均每平方公里碳排首位。未來企業將會面臨越來越嚴格的出口條件，加上課徵碳稅碳費的高隱性成本，企業必定要具有ESG優勢才能存活下來，因此除了號召所有企業共同響應陶朱公范蠡天下公益的精神，落實「吸碳一小步 抗暖一大步」，讓未來更趨嚴格的綠色貸款條件之下，讓進駐在京華廣場的企業更具有國際競爭優勢，得以永續成長、永續發展。

沈慶京指出，2023年將是人類邁向淨零碳排的道路上，最具指標性的一年，也是京華廣場頂級商辦園區的ESG元年，未來在城市中心，種下一座未來是集團的共同目標，期許京華廣場打造一座讓企業在人才流、資金流、產業流不斷鏈，菁英匯聚，招兵引將以及維持營運成長令同仁更幸福的ESG未來商辦。

台中市市長盧秀燕分享，台中市近年來對於零碳排放的成果與願景，其中「陶朱隱園」便是以友善生態的方式打造一座都市垂直森林的住宅也因此推動建築垂直綠成為台中市調整相關法規的目標。

國立臺北大學自然資源與環境管理研究所教授李堅明以「展望2050永續建築」為題，分享國際建築趨勢。他表示，威京集團主席沈慶京的雄心、魄力及作法，以實績「陶朱隱園」豪宅案、「京華廣場」商辦案等作品，帶領建築業減碳風潮。

李堅明強調，不要小看種一棵樹，一年可以捕捉50萬噸碳的效益，大家都應該跟著威京集團一起在建築裡在陽台種樹。