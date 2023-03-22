高雄智慧城市展智慧創新論壇 3月31日登場

面對數位轉型元宇宙趨勢與智慧城市智慧移動商機，由亞洲．矽谷物聯網產業大聯盟、COMPUTEX、InnoVEX共同主辦，台北市電腦公會、台灣物聯網產業技術協會、台灣先進車用技術發展協會、台灣全球無線平台策進會、多元宇宙應用聯盟等協辦的「智慧創新論壇」，將於2023高雄智慧城市展期間3月31日（周五），假高雄展覽館北館海港會議室舉辦。

台北市電腦公會（TCA）今日表示，今年的智慧創新論壇聚焦「元宇宙」、「智慧移動」兩大主題，邀請工研院、鈺立微電子、佐臻、宇萌數位、台灣智慧駕駛、起而行綠能、宏碁智通等產業專家發展發表專題演講，並透過專家座談方式找出應用落地最佳解法，協助相關產業人士掌握元宇宙與智慧移動商機，帶動企業加速數位轉型，歡迎相關人士上網預先報名免費參加。

TCA表示，元宇宙不僅只是名詞，而是產業數位轉型的重要關鍵應用，更是企業不能忽視的技術趨勢。TCA指出，調研機構麥肯錫（McKinsey）預估2030年元宇宙相關技術，在企業端與消費端應用將創造4兆到5兆美元價值，目前約創造2千億到3千億美元價值，並且從消費端的影音娛樂與VR/AR硬體，到企業端的建築業、保險業、教育業、零售業、製造業等場域應用，元宇宙技術可說是影響範圍相當廣，並不亞於AI技術對於各行各業的影響力。

在元宇宙主題論壇中，先從產業整體趨勢與半導體關鍵技術進行盤點，因此邀請工研院電光系統所智慧視覺系統組組長劉建志博士，分析元宇宙發展趨勢及未來可能商機，包括從系統應用以及軟硬體裝置來探討國外元宇宙發展情況，台灣在元宇宙硬體關鍵的角色、技術研發與場域應用狀況，以及如何在國際競合關係中，發揮台灣特有的硬體優勢與獨特的系統應用。並邀請鈺立微電子商務與策略長王鏡戎，剖析元宇宙關鍵的半導體技術與應用晶片，並就半導體於元宇宙中的感測技術及智能互動情境，以及虛擬現實與現實世界融合應用做比對。

在元宇宙核心技術與產業實務應用方面，邀請佐臻董事長梁文隆，分析元宇宙與AI應用引領未來的產業趨勢發展和機會，並就AR / VR、空間計算、AI技術如何改變人們舆現實世界的互動方式，也將介紹結合XR技術與專家系統的元宇宙新興生態系概念，分析元宇宙在實體產業發展可行商機。並由宇萌數位科技創辦人暨執行長白壁珍，介紹XR技術導入產業所帶來的變化，分享元宇宙與XR應用的實際案例，並就元宇宙生態圈的未來提供專家觀點。最後透過座談方式，探討在元宇宙浪潮中，台灣廠商的商機與產業挑戰。