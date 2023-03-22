地段好卻荒廢！台中市「洞洞屋」如遭轟炸 這原因沒人要

都會區常見因無法整合，任其荒廢的老屋，台中市西區主要幹道五權路上也有一棟，和其他荒廢老屋不同的是，這棟獨立四層樓建築，只有一面牆完整，其他三面從二樓到四樓，每面牆都有大洞，猶如被炮彈轟過。

由於這棟房子，位於大馬路上，位處三角窗，且面對公園，相當醒目，很多人經過都不免對這間「洞洞屋」看上兩眼。

住商機構企劃研究室執行總監徐佳馨表示，這棟房子在當地已荒廢很久，會變成如此殘破，應該是人為刻意破壞，除了柱子，其他牆壁都敲破，因此呈現如此奇特樣貌。

住商不動產七期朝富加盟店協理陳俊雄指出，這棟建物臨大馬路，位三角窗，且正對公園，看似很有都更價值，但土地深度不夠，基地面積不大，加上持有人多，產權複雜，且台中重心西移，該路段已經有點沒落，建商整合意願不高，因此一直荒廢閒置。

他表示，區域土地價格一坪50至70萬左右，該地估計約有4、5千萬價值，也算不少。