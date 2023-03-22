迎接運動科技新潮流 宇康醫電2023 TaiSPO發表最新產品

中光電（5371）旗下子公司—宇康醫電以最新產品「分站式體適能檢測（成人/銀髮族）」，以及「uGym數位健身房」和「iHealth Plan」等核心產品強勢回歸「2023 TaiSPO台灣國際運動及健身展」，今（22）日起一連四天在台北南港展覽2館重磅登場。

此次展會聚焦於「健．日常」、「續．生活」、「動．科技」三大主題，持續提升運動健身、永續生活、智慧科技的國際市場動能。

宇康全新發表「分站式體適能檢測（成人/銀髮族）」，將科技應用於傳統體適能檢測，減少檢測員人為量測誤差，分站設計則可提升量測效率並快速消化大量人流。整套設備輕巧、便於攜帶且不受場地限制，受測者只需使用RFID卡就可開始檢測，最後系統將自動產出個人化即時報告，讓體適能檢測效果加倍。

此外，宇康也展出uGym數位健身房–3D Rowing，讓使用者體驗猶如在塞納河畔悠閒划船的身歷其境之感。除了趣味3D遊戲系統外，uGym還可自動紀錄數據並上傳至後台管理，再利用數據資料舉辦比賽，例如：室內三鐵（飛輪、跑步、划船）活動。

在後疫時代，運動風氣越趨興盛，宇康以正向數據加值服務循環「檢測分析→運動處方→執行」為核心，針對企業職場發展企業數位健身房員工健康促進服務-iHealth Plan，以強化uGym效益。針對代謝症候群員工，根據其體適能前測結果，設定不同運動模式之處方，並在其執行AI運動處方時，監測心率與強度，再輔以運動關懷服務，達成短期高效智慧運動應用，成功建立強健職場商業模式。