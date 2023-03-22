快訊

軍紀案頻傳…今又查獲大批疑似「軍方槍彈」 國防部晚間回應了

倒楣男連續確診三次被當逃兵移送 向檢察官喊冤爭清白

迎接運動科技新潮流 宇康醫電2023 TaiSPO發表最新產品

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
宇康醫電iHealth Plan，打造企業數位健身房。圖／業者提供
宇康醫電iHealth Plan，打造企業數位健身房。圖／業者提供

中光電（5371）旗下子公司—宇康醫電以最新產品「分站式體適能檢測（成人/銀髮族）」，以及「uGym數位健身房」和「iHealth Plan」等核心產品強勢回歸「2023 TaiSPO台灣國際運動及健身展」，今（22）日起一連四天在台北南港展覽2館重磅登場。

此次展會聚焦於「健．日常」、「續．生活」、「動．科技」三大主題，持續提升運動健身、永續生活、智慧科技的國際市場動能。

宇康全新發表「分站式體適能檢測（成人/銀髮族）」，將科技應用於傳統體適能檢測，減少檢測員人為量測誤差，分站設計則可提升量測效率並快速消化大量人流。整套設備輕巧、便於攜帶且不受場地限制，受測者只需使用RFID卡就可開始檢測，最後系統將自動產出個人化即時報告，讓體適能檢測效果加倍。

此外，宇康也展出uGym數位健身房–3D Rowing，讓使用者體驗猶如在塞納河畔悠閒划船的身歷其境之感。除了趣味3D遊戲系統外，uGym還可自動紀錄數據並上傳至後台管理，再利用數據資料舉辦比賽，例如：室內三鐵（飛輪、跑步、划船）活動。

在後疫時代，運動風氣越趨興盛，宇康以正向數據加值服務循環「檢測分析→運動處方→執行」為核心，針對企業職場發展企業數位健身房員工健康促進服務-iHealth Plan，以強化uGym效益。針對代謝症候群員工，根據其體適能前測結果，設定不同運動模式之處方，並在其執行AI運動處方時，監測心率與強度，再輔以運動關懷服務，達成短期高效智慧運動應用，成功建立強健職場商業模式。

搶占台灣運動科技新藍海，宇康積極部署國民運動中心及各大企業健身房，持續將數據服務價值最大化，取得運動科技產業新商機，建構劃時代檢測、運動、應用服務圈。

宇康醫電最新產品「分站式體適能檢測」。圖／業者提供
宇康醫電最新產品「分站式體適能檢測」。圖／業者提供
宇康醫電3D Rowing，為運動增添樂趣。圖／業者提供
宇康醫電3D Rowing，為運動增添樂趣。圖／業者提供

運動 健身

延伸閱讀

繁星放榜新北2451人錄取 雙胞胎兄弟上成大、陽明交大

老少合力創作 崑山科大學生到七股教銀髮族DIY個人特色貼圖

有片｜從減肥到了解自己，重訓健身讓22歲的她學會了堅持！

民眾大排長龍搶買220元「館長餐盒」 網嚐鮮讚：像烤乳豬

相關新聞

ESG浪潮來襲 陶朱隱園、京華廣場成最具代表性建築

2023 ESG永續台灣第三屆國際高峰論壇舉辦《迎戰零碳時代》論壇21日落幕，本屆邀請到總統蔡英文為開幕致詞，並邀集史丹...

每滴水使用6次 中龍鋼鐵廠節水效益逾投資金額21倍

今天是世界水資源日，中龍鋼鐵公司今獲經濟部水利署頒發節水績優獎「產業組」甲等獎。中龍鋼鐵說明，廠內循環水系統可讓每滴水逐...

地段好卻荒廢！台中市「洞洞屋」如遭轟炸 這原因沒人要

都會區常見因無法整合，任其荒廢的老屋，台中市西區主要幹道五權路上也有一棟，和其他荒廢老屋不同的是，這棟獨立四層樓建築，只...

供應鏈回穩運費回落 日系服飾宣布春夏新品降價

東西漲價之後，很少有會降價的，在百貨公司設有專櫃的日系家居品牌UCHINO宣布，由於供應鏈回穩，今年春夏新品家居服逆勢調...

全聯、家樂福「60元幸福餐盒」上架聲量就破千！目前「僅限雙北」販售　網哀嚎：南部人不配幸福

行政院農業委員會為因應國際糧食短缺、原物料價格上漲，為了挺身支持農民生產之農產品，自2022年起試辦「幸福餐盒」，讓民眾購買時不僅能填飽肚子，還能透過消費行為支持在地農業，今（2023）年起農委會延續舉辦，20日起可在台北市45間全聯福利中心及雙北地區30間家樂福量販店購買。

台中市「友愛環境獎勵評選」啟動徵件 總獎金60萬元

因應國內邁入高齡社會趨勢，關注城市無障礙友善環境營造，是對人進步城市的象徵，為讓此觀念向下扎根，台中市政府自即日起至5月...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦