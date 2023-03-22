科思創與優客簽訂MOU 共推新一代創新型泡棉

德國家具品牌優客（Hilker）在台上市全球首款多功能不黃變床墊，並與台灣科思創進一步地簽署了合作備忘錄（MOU），未來將共推新一代創新型泡棉進入全球寢具市場。此次由優客執行長恩斯特優客（Ernst Hilker）與台灣科思創總經理溫凱登（Dr. Carsten Wildebrand）代表簽約。

恩斯特優客表示，重視台灣市場的優客此次特別選擇從台灣出發，上市我們全球首款具備這樣升級功能的AirFlow零度眠床墊系列，我們的下一步即是將之推廣至亞太乃至全球的寢具市場。為了提升產業的永續發展，科思創將進一步發展更加低碳環保的生物基脂肪族泡棉技術，使寢具用品在滿足客戶需求升級的同時，還能進一步提升產業的碳排新標竿。期待透過這次合作備忘錄的簽署，協助優客為其永續發展做出貢獻。

台灣科思創塗料、黏著劑事業處處長孫偉恩表示，為了提升產業的永續發展，科思創將進一步發展更加低碳環保的生物基脂肪族泡棉技術，使寢具用品在滿足客戶需求升級的同時，還能進一步提升產業的碳排新標竿。並期待透過這次合作備忘錄的簽署，協助優客為其永續發展做出貢獻。

1937年科思創的拜耳博士（Dr. Otto Bayer）發明聚氨酯（PU）泡棉後，芳香族泡棉開始被廣泛的應用於寢具用品。2017年，科思創進一步地開發出具備耐候不黃變、柔彈性平衡好的脂肪族聚氨酯泡棉脂Desmodur® white，成功幫助寢具市場升級。

而在鴻來企業等泡棉及品牌廠商共同合作下，成功地將透過該泡棉技術做出的piSpring®泡棉，應用於女性內衣、沐浴泡棉及包括床墊、枕頭、電動床等在內的寢具市場。