岱宇推電動輔助自行車自有品牌Cikada 搶綠色市場商機

岱宇（1598）看好全球綠色產業發展，宣布將推出全新的自有電動輔助自行車品牌Cikada，並在今（22）日於台北國際自行車展中展出多款電動輔助自行車，搶攻龐大的電動自行車市場。

岱宇表示，Cikada將於今年推出多款符合不同族群需求的電動輔助自行車，包括適合上班族通勤的City Bike，適合親子外出、購物的Touring Bike，以及適合運送物品、符合商用需求的Cargo Bike等。為打造高品質高質感的電動輔助自行車，車體部分，Cikada使用低上管設計，讓男女老少皆可以輕鬆騎乘，在電池部分，考量歐美地區移動距離較遠，因此將配備大容量電池，即在充飽電的情況下可以提供30-80公里的騎乘範圍。

此外，Cikada亦將開發專屬的APP，除了支援隨車智慧鎖外，亦擁有紀錄騎乘軌跡、車體功能控制，與車況診斷功能，讓使用者在騎乘上多了方便性與安全性。

近年來隨著全球環保意識崛起，電動輔助自行車在全球各地快速地發展，主要在於其不僅擁有適合男女老少的舒適騎乘體驗，亦能成為上班族在通勤上的另一種選擇，觀察目前歐美地區已有許多城市紛紛祭出友善電動輔助自行車的政策，小至購車補助，大至基礎建設，皆挹注了電動輔助自行車市場強勁的成長動能。岱宇表示，未來將運用自身在歐美地區深耕已久的通路資源優勢，將自有品牌Cikada打入歐美地區電動輔助自行車市場，擴大營運範疇，以期帶動營運進一步成長。