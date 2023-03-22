金兔躍新程 兔年坐墊登場

維樂自2015年開始推出中國傳統十二生肖系列座墊，從可愛羊耳、孫悟空、雞尾水墨畫、黃金獵犬、活力野豬、飛毛腿鼠、奔騰野牛到夜光虎，款款備受好評，引發收藏生肖坐墊的熱潮。

今年是金兔年，兔子身形雖小卻善於奔跑跳躍，被列為世界上十大速度最快的動物之一。像是腿部粗壯的歐洲野兔，為了逃避鬣狗、猛禽及人類的捕捉，最快奔跑時速可達72公里。今年維樂兔年坐墊，選用最新美學系列產品ANGEL REVO，採用金色底殼，皮面描繪敏捷的兔子，或蹲或跳，活靈活現地穿梭濃密草叢間。

維樂「ANGEL REVO」美學系列坐墊獲「2023台北國際自行車展創新設計獎」，是卓越品質和極致減碳的雙重結合精品。底殼Y Cut設計，前段的加長透孔，減輕壓迫，有效釋放壓力。在享受馳騁賽道的快感同時，提升舒適度。這款坐墊採用維樂最新環保發泡材質VELO AtmosFoam（簡稱VAF），重量輕，減震效果好，使用氮氣促進發泡，減少二氧化碳排放，是相當環保的產品；底殼由天然植物油提煉而成；包裹發泡的皮料，是符合GRS4.0的環保材料。