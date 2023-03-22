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以電代步從童淨零 南市機車汰舊換電再加碼 最高補助2萬6300

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市環保局今公布「2023淘汰老舊機車及換、新購電動二輪車補助方案」。記者鄭惠仁／攝影
台南市環保局今公布「2023淘汰老舊機車及換、新購電動二輪車補助方案」。記者鄭惠仁／攝影

台南市政府今公布「2023淘汰老舊機車及換、新購電動二輪車補助方案」，加碼3千元，並配合青銀福利政策，首創推出電動車家長專案，12歲以下學童的父母、祖父母都可申請，加上中央補助，汰舊換新最高補助2萬6300元，新購車最高補助2萬元。環保局長許仁澤也期待電動車業者多點優惠，加速老舊機車汰舊換新。

台南市目前有奇美博物館與台南都會公園、安平商港被畫設為空品維護區，許仁澤說，目前正規畫把成大校區畫設為空品維護區，希望能與電動機車業者合作，已以租代購方式，鼓勵學生騎電動機車。他表示，市府今年推出的補助方案，當然也希望電動車業者也能釋出優惠，會滾動式增加補助方案的優惠內容，加速碳排淨零。

環保局表示，今年增加多項優惠，包括新增換購微型電動二輪車和電動輔助自行車補助、提高購買輕型、小型電動機車補助金額，更有對設籍台南市12歲以下學童直系血親加碼提供「幼幼」專案，符合資格民眾購車含中央補助，汰舊換新最高補助2萬6300元，新購補助最高2萬元。老舊機車的定義為2007年6月30日前出廠的燃油機車。

今日記者會由環保局員工扮演阿公與孫子，以詼諧對話呈現電動機車優點及今年補助優惠，也凸顯此次創造青銀福利、幼幼專案的方案主軸，龍崎區長顏振羽、左鎮區謝松益、楠化區公所主秘羅朝勝、台南市機車公會理事長李茂坤、副理事長邱耀煌、台南市直轄市機車商業同業公會副理事長陳冠宏及電動機車車商等代表出席。

環保局表示，民眾換購微型電動二輪車，市府最高補助4000元，含中央補助，最高補助6300元。換購電動輔助自行車，最高1車補助3000元，含中央補助，最高補助5300元。購買輕型、小型電動機車的補助金額也提高，依不同購買者的條件，補助金額較去增加1000元至6000元不等。市政府也持續照顧中低收入及南化、龍崎、左鎮及楠西市民，提供加碼優惠，請市民朋友共同響應。

許仁澤說，南市自12020年起迄今已淘汰16.6萬輛高污染機車。電動機車成長約2.2萬輛，共計可削減PM10 46公噸、PM2.5 33.8公噸、氮氧化物254.8公噸、非甲烷碳氫化合物996.5公噸。經費補助請分別上http://lowpoll.tnepb.gov.tw、https://reurl.cc/12Wd59申辦。

台南市環保局員工扮演阿公與孫子，以詼諧對話呈現電動機車優點及今年補助優惠方案。記者鄭惠仁／攝影
台南市環保局員工扮演阿公與孫子，以詼諧對話呈現電動機車優點及今年補助優惠方案。記者鄭惠仁／攝影

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