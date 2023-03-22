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裕民新船命名「裕義輪」交船！喜迎190,000載重噸貨輪

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
裕民「裕義輪」(M.V. “Ubuntu Loyalty”)，於今日在上海外高橋船廠舉行新船命名交船儀式，邀請英美資源集團海運部(Anglo American Shipping Pte. Ltd.)董事長 Mr. Rod Elliott之夫人Mrs. Susan Elliott為「裕義輪」命名，典禮在徐旭東董事長、Mr. and Mrs. Elliott及眾多賓客的觀禮見證下，順利圓滿完成。裕民提供
裕民「裕義輪」(M.V. “Ubuntu Loyalty”)，於今日在上海外高橋船廠舉行新船命名交船儀式，邀請英美資源集團海運部(Anglo American Shipping Pte. Ltd.)董事長 Mr. Rod Elliott之夫人Mrs. Susan Elliott為「裕義輪」命名，典禮在徐旭東董事長、Mr. and Mrs. Elliott及眾多賓客的觀禮見證下，順利圓滿完成。裕民提供

遠東集團旗下九大上市公司之一的裕民航運（2606），其子公司裕民航運（新加坡）私人有限公司，委託上海外高橋造船有限公司建造四艘190,000載重噸LNG 雙燃料NOx Tier III海岬型(Cape size)散裝貨輪，其中第四艘為「裕義輪」(M.V. “Ubuntu Loyalty”)，於今日(3月22日)在上海外高橋船廠舉行新船命名交船儀式，邀請英美資源集團海運部(Anglo American Shipping Pte. Ltd.)董事長 Mr. Rod Elliott之夫人Mrs. Susan Elliott為「裕義輪」命名。典禮在徐旭東董事長、Mr. and Mrs. Elliott及眾多賓客的觀禮見證下，順利圓滿完成。

裕義輪船長299.88公尺，船寬47.5公尺，載重噸190,000公噸，秉持一貫的綠色航運信念，以節能環保概念打造出節能永續船舶，使用LNG為燃料動力，有效減少溫室效應氣體的排放達到減碳的目的，此外，新船配置先進的MAN Energy Solutions’ high-pressure ME-GI引擎，不但大幅降低CO2排放量，更有效減少甲烷逸散(methane slip)及生態足跡的影響，同時增加營運效益與可靠性。

裕民航運與跨國礦商英美資源集團(Anglo American Plc.)簽署的四艘液化天然氣(LNG)雙燃料動力散裝貨輪10年長期運務合約，是散裝業界首例，象徵著兩家公司致力於環保減碳與永續經營的承諾與堅持。

裕民致力於為下一代留下更美好的環境，打造更加環保的綠色船隊，這次與策略夥伴Anglo American的合作，展示了裕民永續願景的具體行動，也成為國際上最早使用LNG燃料動力的散裝航運業者之一，即將入列的新船為減碳計畫下船隊汰舊換新的生力軍，隨即將正式投入營運，此船型相較於傳統燃料預期可降低碳排達25%以上，將為裕民帶來節能減排之實際功效並提升整體船隊營運競爭力。

裕民航運目前擁有Capesize、Panamax、Post Panamax、Supramax、Ultramax、水泥船、超大型油輪(VLCC)及超大型礦砂船(VLOC)及海洋風電人員運輸船(CTV)等船型，自有散裝船隊平均年齡約6.6年，再加合資及在建船舶，裕民船隊運力為73艘，總載重噸位為882萬噸，海外設有新加坡及香港、廈門等子公司，國內則有專注綠能運輸的子公司裕民風能航運公司。

裕民 環保 減碳

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