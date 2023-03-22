今年首筆200萬豪宅交易曝 這公司趕在法規上路前掃2戶

今年首筆單價破200萬元的豪宅交易出爐，據實價登錄，台灣電子材料零售商宸創國際趕在私法人購屋許可制上路前，一口氣在今年2月成交21樓兩戶「潤泰敦峰」，總價共4億820萬元，單價約212.1~215萬元。專家指出，平均地權條例衝擊豪宅市場，去年下半交易量驟減，不過北市高端住宅仍有相對保值、地段等優勢，因此也讓不少高資產族搶在法規上路前置產。

此外，今年1月也有其他法人交易，瑞寶興投資也買進的士林區「仰哲」13樓戶，總價1.7億元、拆算車位後單價約143.3萬元，對照前一手屋主於2020年以1億5,888萬元買進，持有近3年轉手增值1,112萬元。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，截至目前為止，「潤泰敦峰」18樓以上都站穩單價200萬元的行情，2021年21樓其他戶別，單價落在207~210萬元，僅時隔2年，今年最新交易的同樓層，單價約212.1~215萬元，單坪還比過去略高5萬元，主要是今年成交的戶別臨市民大道四段，馬路面寬相較另一側戶別寬廣，且高樓層視野不受高架橋影響，擁有絕佳棟距和景觀，讓高端資產客願意買進。

張旭嵐指出，「潤泰敦峰」四面臨路，且為蛋黃區少有的千坪基地，因社區一側緊鄰市民大道高架道道，建商在規劃時將建蔽率降低、四面退縮以便周圍種植大樹，形成社區特有的林蔭大道景觀。

台灣房屋天母忠誠加盟店店東賴彥廷表示，「仰哲」位在士林區忠誠路二段上，社區正對蘭雅公園，附近有大葉高島屋百貨、蘭雅國中、天母棒球場、天母運動公園等，居住機能與環境條件佳，雖然社區屋齡已15年，但社區總戶數僅41戶、一層兩戶，且規劃3部電梯3逃生梯，讓每一戶住戶都擁有獨立梯廳，並有公設比僅30%等優勢，甚至還是忠誠路二段上唯一一棟沒有店面的豪宅，讓社區住戶惜售、少有釋出，住戶大多為醫師、企業主等。

第一建經研究中心副理張菱育指出，《平均地權條例》修正案於今年初三讀通過，預計最快今年中就會上路，為了遏止炒房，當中祭出的私法人購屋採許可制，且購入後5年內不得辦理移轉、讓與，法規上路後，將減少高資產族以公司名義買屋的機會，未來仍有購屋需求的買家，只得改採以個人名義登記，因此趁法規上路之前，不少高端族搶搭「末班車」，積極以法人公司置產。