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北市最夯「生態公園宅」在這！一天成交一戶

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
北市最夯生態公園宅，榮星花園378件奪下銷售冠軍。圖／永慶房屋提供
北市最夯生態公園宅，榮星花園378件奪下銷售冠軍。圖／永慶房屋提供

北市有不少生態公園，自然多樣的生態環境，可讓人暫時脫離城市喧鬧，吸引不少民眾在周邊購屋。永慶房產集團統計北市交易量前十生態公園周邊成交資料，中山區榮星花園買氣第一、其次為大安森林公園、及富民生態公園。

另有三座生態公園房價年漲幅逾一成，分別是信義區永春陂濕地公園，文山區木柵公園、南港區南港公園。

根據實價資料，台北市生態公園周邊，去年由榮星花園交易378件奪冠，等於一天交易一件。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，榮星花園周邊平均單價落在72.6萬，近年漲幅不大，住宅大樓、華廈產品單價較高，位在巷子內、屋齡偏高的公寓產品，價格相對較低，適合有預算考量又想進駐台北市中心的民眾購屋於此。

大安森林公園交易量321件位居第二，平均單價為102萬，是北市內最昂貴的生態公園。。

陳金萍表示，大安森林公園占地將近26公頃，在大樓林立的市中心特別珍貴，加上周邊交通便捷、生活機能優異，且有多所明星學區加持，受到許多偏好都會區的中高資產客戶青睞。

銷售量第三名的富民生態公園，坐落於三民路及新東街之間，是座以水生生態為主的公園。

陳金萍表示，富民生態公園交通走路約15分鐘到達捷運綠線，附近公車班次密集，周邊有多座大大小小的公園綠地，學區從國小至高中皆有，受不少家長青睞，單價在77.6萬左右，以屋齡30年以上的住宅大樓及公寓為買氣較為熱絡。

銷量前十名中，有三座生態公園年漲幅超過一成，依漲幅排序分別為永春陂濕地公園、南港公園及木柵公園。

其中，永春陂濕地公園近一年上漲15%最多，從一坪79.9萬上漲到92萬。

陳金萍說明，永春陂濕地公園是北市少見的都市型溼地公園，周圍環繞四獸山，且鄰近永春、象山捷運站，周邊交易住宅大樓占多數，並以忠孝東路五段及信義路五、六段最為熱門。

南港公園年漲幅約12%左右，由單價62.8萬漲至70.3萬。南港公園鄰近昆陽捷運站，周邊有運動中心、市場、超市、醫院等，還有政府機關及多間學校，生活機能完善，加上東區門戶計畫帶動設施進駐區域內發展，因此推升房價。

文山區木柵公園房價漲幅約10%，單價從46.7萬攀升至51.5萬。

陳金萍表示，木柵公園位在興隆路及木柵路的交界處，周邊生活機能健全，學校密度高，還有優質的居住環境，房價相較市中心的蛋黃區親民實惠，是不少首購族群的首選之一。

資料來源／永慶房屋
資料來源／永慶房屋

生態公園 濕地公園 大安森林公園

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