北市首創預售屋契約預檢制 備查時間30天可縮短至8天

329房市檔期將至，為即時、正確揭露預售屋銷售資訊，北市上午舉行「預售建案一二三 訂購簽約很心安」記者會，推出全國首創契約預檢制，預售建案契約提早到建照申請階段就預檢，讓備查程序可從30縮短到8天以內，並把紅單內容、契約全文、建照資訊，全部上網公開供檢視，讓資訊更透明。

地政局科長洪于佩指出，一般來說，預售案建照核發後，業者申請備查，因資料非常多，還要輔導改好，本來要花30天時間，現在有預檢制度，提前到建照申請時就審並輔導，等到建照核發後，市府只要比對有沒有不一樣，在8天以內就可以審查完，提早備查。

北市建案預售屋比例達八成，1年約130多案，地政局指出，今公布「預售建案一二三」政策， 是指預售屋業者申報預售屋資訊及契約備查時，地政局預為替消費者把關，要求提供紅單、預售契約受檢，確保符合應記載及不得記載事項且無不利消費者條款，讓業者銷售放心、買方購屋安心。

第二是加快契約備查，地政局表示，北市全國首創讓預售屋業者在請建照後同步申請預檢服務，在等待建照核發的同時依照地政局檢查結果修正預售契約，未來正式申報備查時間從30天變8天。

另外，經過地政局備查完成的預售建案資訊、紅單內容、契約全文等資訊，都公開在「台北地政找房 + 」

（https://househunt.land.gov.taipei/），提供消費者最完整、正確的即時資料，保障交易安全。

台北市長蔣萬安致詞指出，主要針對很多時候民眾在購買預售屋時受常碰到很多問題，例如預售契約有沒有陷阱？條款有沒有不利地方，或者是資訊到底正不正確，提供什麼協助讓機制更完善，北市特別提出解方。

蔣萬安說，北市創全國之先，針對預售契約等資訊，在建照申請階段就提前預檢，讓備查程序從30天縮短為8天，同時讓很多建照資訊申報從手動改成自動，更有效率，也讓相關資訊契約內容紅單的內容都在網路完整公開，讓銷售過程更加透明更加安全。

住商機構企研室執行總監徐佳馨指出，北市地政局提供預售屋相對流暢平台，加上民眾查詢價格或建案資訊，透過這樣的比對，可以先解決民眾購屋先前過程不透明、不了解的痛點。另外，紅單率各縣市之先預審，對民眾有相當程度的保障。